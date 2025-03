“Non è così”: il libro di Gabriella Cadorin sarà presentato a Verzuolo

"Non è così" libro di Gabriella Cadorin sarà presentato venerdì 14 marzo, alle 17, nella biblioteca civica “Cesare Segre” di Verzuolo (sita in palazzo Drago in via Marconi 13).

L'opera affronta con sensibilità e profondità il tema della disabilità, esplorando le difficoltà e le sfide che si incontrano nel superare stereotipi e pregiudizi

Attraverso la testimonianza di una madre, il libro offre uno spaccato toccante e reale sulla vita quotidiana di chi vive questa condizione e su come la società possa migliorare il proprio approccio inclusivo.

L'incontro sarà moderato dall'insegnante Antonella Marocchino e vedrà la partecipazione di autorevoli ospiti: il parroco di Verzuolo, don Marco Gallo, e la psicologa Ilaria Cuniglio.

A rendere ancora più significativo il dibattito sarà la presenza del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (Ccrr) di Verzuolo, segno di un impegno concreto delle nuove generazioni verso tematiche di grande rilevanza sociale.

L'evento è organizzato dall'associazione Librarsi, con il patrocinio del Comune.

Ingresso libero.