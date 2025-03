Nasce il Partito Liberal Democratico: Hellmann e Casu di Orizzonti Liberali presenti a Roma per la costituzione ufficiale

È stato ufficialmente costituito sabato 8 marzo a Roma il Partito Liberal Democratico, frutto dell'unione di diverse forze politiche tra cui Orizzonti Liberali, Libdem, NOS e Liberal Forum. L'obiettivo dichiarato del nuovo partito è quello di offrire un'alternativa al tradizionale bipolarismo politico italiano, promuovendo una visione liberale e democratica.

Alla costituente hanno partecipato numerosi esponenti politici provenienti da tutta Italia. In rappresentanza della provincia di Cuneo erano presenti Francesco Hellmann, membro della direzione nazionale di Orizzonti Liberali, e Alexandra Casu, presidente provinciale cuneese di Orizzonti Liberali. La loro partecipazione sottolinea l'importanza attribuita al coinvolgimento delle realtà locali nel progetto politico del nuovo partito.

Il Partito Liberal Democratico desidera inoltre comunicare che non aderirà alla manifestazione prevista per il 15 marzo a Roma. La decisione è motivata dalla preoccupazione che l'evento possa trasformarsi in un confronto tra fazioni politiche estremiste, distorcendo gli intenti originari della manifestazione stessa. Questa scelta riflette la volontà del partito di mantenere una posizione autonoma e critica rispetto a iniziative che rischiano di alimentare ulteriori polarizzazioni nel dibattito pubblico; tutto ciò non intacca il sostegno del Partito all’Ucraina e all’Unione Europea, con la speranza che sia sempre più forte e coesa.