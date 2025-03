Giornata mondiale del rene: le iniziative in programma a Saluzzo

In occasione della Giornata mondiale del rene domani, giovedi 13 marzo dalle ore 9.00 alle ore 14.00 circa, presso l’atrio dell’Ospedale Civile di Saluzzo, sarà presente una postazione in cui medici e infermieri saranno a disposizione per fornire informazioni più dettagliate in merito alle malattie renali ed alla loro prevenzione e cura, ed al controllo dei valori pressori.

“La malattia renale cronica - spiega il direttore della struttura complessa Dialisi e Nefrologia dell’Asl CN1, Marita Marengo - è un problema sanitario globale in costante aumento, con un impatto significativo sulla morbilità, mortalità e sui costi sanitari. Si stima che circa il 10-15% della popolazione mondiale abbia una qualche forma di patologia renale. Molto spesso la malattia renale decorre in modo completamente asintomatico, e quando si manifesta può risultare difficile curarla. Una diagnosi tardiva e un trattamento non ottimale infatti potrebbero correlarsi a un rapido deterioramento della funzione renale con tutte le conseguenze ad esso correlate (necessità di avvio di terapia dialitica, aumentato rischio di patologia e mortalità cardiovascolare, etc.). Per tale motivo la mossa vincente è la sua prevenzione”.

Controllare la pressione arteriosa ed eseguire pochi esami del sangue e delle urine costituiscono un semplice strumento per una diagnosi precoce di tutte le malattie renali fin dalla giovane età.