Alba, il centrodestra sullo scolmatore del Rio Misureto: “Il lotto è opera della Giunta Bo, l’Amministrazione si concentri nel suo completamento”

Riceviamo e pubblichiamo:

Conclusa la perforazione per installare la nuova e più grande tubazione nel cantiere per lo scolmatore del Rio Misureto del quartiere Moretta, l’attenzione si sposta sul completamento dell’opera, già oggetto di un’interrogazione in consiglio comunale firmata dal consigliere Massimo Reggio e dalla minoranza.

Mentre il Sindaco e l’Assessore alle Opere pubbliche si sono affrettati sul cantiere per comparire in foto nel momento il cui la trivella ha completato il suo percorso permane l’incertezza sul lotto successivo dello scolmatore.

Il Consigliere comunale Massimo Reggio ha sottolineato in consiglio che “il progetto preliminare del secondo lotto è stato consegnato alla nuova amministrazione ad opera della precedente ed urge il suo finanziamento affinché l’opera possa essere pienamente funzionante. Di fronte a tali necessità abbiamo evidenziato che sono state cancellate dal programma triennale le risorse per le opere di mitigazione del rischio idrogeologico.”

Durante il consiglio è emerso che le risorse necessarie per il completamento dell’opera ammontano a circa due milioni di euro.

I consiglieri di minoranza Lorenzo Barbero, Carlo Bo, Massimo Reggio, Emanuele Bolla, Riccardo Spolaore, Elisa Boschiazzo, Domenico Boeri e Nadia Gomba aggiungono: “nel tempo abbiamo tracciato un percorso chiaro per la riduzione del rischio idrogeologico, concentrandoci su opere strategiche che hanno messo in sicurezza le persone. Ricordiamo tutti ancora i tavolini che scivolavano su un fiume d’acqua in corso Langhe e per evitare tutto questo ci siamo messi al lavoro in modo serio.

Esortiamo il Sindaco a fare lo stesso, a lavorare per trovare le risorse necessarie per proseguire sul percorso già tracciato, lasciando per qualche momento da parte la priorità di comparire in foto su ogni cantiere che temiamo lo stia distraendo dal lavoro della ricerca delle risorse che rappresenta una delle priorità per chi guida la Città con la volontà di fare, oltre che di apparire”.