La stazione di Cuneo al centro di un incontro tra amministrazione e RFI, Manassero: "Continuiamo a collaborare"

Una riunione tra Comune e la Direzione Stazioni di RFI-Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo FS Italiane, si è svolta nella mattina di martedì 11 marzo presso la Prefettura a Cuneo.

Il prefetto Mariano Savastano ha infatti sollecitato l’incontro per fare il punto sull’avanzamento delle interlocuzioni e delle iniziative previste sullo spazio stazione, cioè sull’area esterna antistante l’edificio, sull’edificio stesso e sull’accessibilità ai binari

A muovere il Prefetto, “l’attenzione sull’area sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, a causa del frequente ripetersi di illeciti e di azioni di disturbo della quiete pubblica, perpetrati da soggetti che indugiano nella zona”.

“Luoghi poco vissuti sono sempre meno sicuri”, ha condiviso la sindaca Patrizia Manassero in apertura del confronto.

Da parte di RFI è stato condiviso un quadro sullo stato delle diverse questioni.

Rispetto alle aree esterne antistanti la stazione la risistemazione degli spazi è in fase di progettazione esecutiva, alla luce anche di quanto emerso nelle interlocuzioni con gli uffici competenti dell’Ente.

Per quanto riguarda invece l’accessibilità ai binari l’obiettivo di RFI è di risistemare banchine, sottopasso e ascensori per migliorare e garantire l’accesso ai treni anche alle persone con ridotta o nulla capacità motoria. È in avvio l’iter progettuale: si prevedono lavori per il 2026, lavori che saranno strutturati in modo tale da non compromettere l’ordinario traffico ferroviario.

Quanto al fabbricato, molteplici sono i percorsi a cui si sta lavorando, con interlocuzioni diverse: gli obiettivi sono una riattivazione dello spazio bar e un uso occasionale, seppur costante, del Salone Reale, che RFI è disponibile a concedere per utilizzi puntuali (con richieste avanzate con congruo preavviso, manleva e polizza assicurativa). Per i piani alti dell’edificio e i loro oltre 2.500 metri quadrati di alloggi, gli investimenti immaginabili per un loro pieno ed efficace ripristino sono talmente costosi da richiedere un percorso specifico di lungo periodo.

Nel medio termine, inoltre, l’intero edificio sarà sottoposto ad alcuni lavori di miglioramento sismico per i quali RFI procederà ad affidare la progettazione a seguito dell’analisi di vulnerabilità sismica già eseguita sul fabbricato.

Soddisfazione è stata espressa dal Prefetto al termine della riunione: “Abbiamo riallineato le informazioni. Sappiamo dove siamo e quali sono gli obiettivi a cui guardare. La complessità della struttura e delle questioni da affrontare è tale per cui ci va pazienza, ma allo stesso tempo decisione nel proseguire il percorso delineato”.

“Ringrazio il Prefetto per questa iniziativa”, ha commentato la sindaca Patrizia Manassero. “La vitalità della Stazione sta molto a cuore all’Amministrazione, ai cittadini che abitano in quel territorio, a coloro che la attraversano quotidianamente. Lavoriamo in sinergia con RFI che, in quanto proprietaria dello spazio e dell’edificio, ha in mano la responsabilità di quella parte di città. Ringrazio RFI per l’aggiornamento che ci ha portato e per gli investimenti che prevede. Da parte nostra, piena disponibilità a collaborare e continuare il confronto, con la fiducia e la speranza che si riesca a procedere in tempi ragionevoli".

All’incontro hanno partecipato, oltre al Prefetto e alla Sindaca, per il Comune di Cuneo, il Vice-sindaco Luca Serale, l’architetto Anna Bertola e l’ingegnere Francesco Quaranta e i referenti di RFI.