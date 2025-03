Piasco: si cerca un'opportunità per salvare i beni dell'ex "Casolare”

A Piasco, dopo 45 anni di attività, la cooperativa Il Casolare è in gestione, dall'aprile 2024, di un curatore fallimentare.

I beni coinvolti includono la stalla, il terreno e le attrezzature.

I consiglieri comunali Giancarlo Panero e Flavio Fraire lanciano un appello a favore della cooperativa in liquidazione: “Stiamo vivendo una criticità legata alla cooperativa Il Casolare in mano al curatore fallimentare. Un’altra cooperativa, ‘Il Ramo’, sarebbe disponibile a continuare quanto fatto in oltre 40 anni di attività dell'ex Casolare.

Purtroppo però - spiegano i due amministratori - non ha l’immediata disponibilità economica che servirebbe per il subentro tra poche settimane. Sarebbe quindi fondamentale poter ottenere prestiti e finanziamenti”.

Giorgio Barbero, coordinatore de ‘Il Ramo’, braccio operativo della Comunità Papa Giovanni XXIII, che si occupa dell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, spiega: “Da un anno, cioè da quando è iniziata la liquidazione del Casolare, abbiamo già assorbito 6 dipendenti nel settore delle aree verdi, di cui tre sono persone svantaggiate.

La struttura e i terreni del Casolare si trovano a Piasco in via Costigliole. “Le mucche – continua Barbero - sono andate già tempo fa all’asta. Noi della cooperativa Il Ramo ci siamo resi disponibili per provare a ripartire con un progetto sociale sul sito dove c’era il Casolare. Tuttavia, essendo in liquidazione, c’è un curatore che deve recuperare i soldi per pagare eventuali debiti pregressi.

Siamo disposti a rilanciare sul sito con un'attività sociale, avendo già assorbito del loro personale che si occupava dei lavori delle aree verdi nei Comuni. Ma non abbiamo la possibilità economica di investire”.

Si cercano quindi finanziatori che possano prestare o donare denaro per l’acquisto dei tre lotti (caseggiato, terreno, stalla e attrezzature) per un totale di circa 400 mila euro.

I tempi sono stretti, il curatore fallimentare potrebbe chiudere tra poche settimane, entro la fine di marzo.

Chi fosse interessato ad avere informazioni, può contattare Giorgio Barbero, referente per Piasco della cooperativa Il Ramo, al numero 349-8906171.