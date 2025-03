“Smart Villages” nel territorio del GAL Mongioie: al via tre incontri informativi a Ceva, Priola e Mondovì

Comunità delle aree rurali che sviluppano soluzioni intelligenti per rispondere alle nuove sfide e alle conseguenti difficoltà, agendo nel quotidiano in uno specifico territorio. Questa, in breve, la definizione più accreditata dei cosiddetti “Smart Villages”, l’iniziativa concepita negli scorsi anni dall’Unione Europea e indissolubilmente legata alla Politica Agricola Comune (PAC) e al recente Green Deal. Un nuovo modello di sviluppo per le comunità rurali, insomma, che si fonda su tre differenti pilastri: la digitalizzazione, innanzitutto, con l’adozione di tecnologie moderne per migliorare i servizi pubblici, le infrastrutture e la produttività economica; l’innovazione sociale, poi, con il coinvolgimento attivo delle comunità locali per identificare e risolvere problemi specifici; la sostenibilità, infine, per promuovere l’uso efficiente delle risorse naturali e valorizzare il patrimonio culturale e ambientale.

Favorire l’utilizzo delle nuove tecnologie, dunque, senza però dimenticare il ruolo e l’importanza delle persone e delle comunità, dando vita ad un approccio contemporaneo e partecipativo. Una modalità di intervento similare alla filosofia con cui è stata redatta la nuova Strategia di Sviluppo Locale 2023/2027 del GAL Mongioie e che, non a caso, ha previsto l’apposito intervento SRG07 “Smart Village” avente una dotazione finanziaria pari a 400.000 euro. Prima dell’apertura del bando apposito, tuttavia, il GAL Mongioie ha deciso di realizzare tre incontri pubblici rivolti a imprese, enti, artigiani e soggetti del terzo settore, pensati per sintetizzare le finalità del suddetto intervento e per raccogliere eventuali manifestazioni di interesse propedeutiche alla partecipazione al bando stesso.

Si inizierà, allora, mercoledì 26 marzo alle ore 20.30 presso la sala “Luciano Romano” dell’Unione Montana Valli Mongia, Cevetta, Langa Cebana e Alta Valle Bormida (via Case Rosse n°1, località San Bernardino di Ceva), per continuare giovedì 27 marzo alle ore 20.30 a Priola presso la sala consiliare dell’Unione Montana Alta Val Tanaro (via Luigi Cadorna n°6) e terminare martedì 1° aprile sempre alle ore 20.30 presso la sala incontri dell’Ufficio di Zona Coldiretti di Mondovì (via Biglia n.°5).

Tre serate di dialogo e di approfondimento pensate per delineare al meglio le caratteristiche principali degli Smart Villages, ma anche per prendere confidenza con le linee guida dell’Avviso per le Manifestazioni di interesse che verrà pubblicato dal GAL Mongioie nelle prossime settimane. Un’opportunità di crescita condivisa che intende promuovere i sistemi del cibo, le filiere e i mercati locali, promuovere il turismo rurale, rafforzare l’inclusione sociale ed economica e incentivare la sostenibilità ambientale. Per eventuali informazioni e dettagli specifici sulle singole serate e sul bando stesso, è possibile contattare gli uffici del GAL Mongioie all’indirizzo info@galmongioie.it.