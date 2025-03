U.S. Acli di Cuneo protagoniste e premiate al Congresso Nazionale

Si è svolto a Roma, dal 28 febbraio al 1° marzo, il 17° Congresso Nazionale Unione Sportiva Acli, al quale ha partecipato una nutrita rappresentanza delle Acli cuneesi, guidata dal presidente provinciale, Elio Lingua, e dal presidente provinciale U.S Acli, Attilio Degioanni.

Le delegazioni di tutta Italia sono state ricevute venerdì 28 febbraio nel salone d’onore del CONI, dal presidente Giovanni Malagò, dove il responsabile della Segreteria provinciale Acli, Marco Dalmasso, e il cavalier Angelo Pasero, già presidente della Podistica Buschese, sono stati insigniti della Spiga d’Argento, riconoscimento prestigioso e meritato da entrambi.

I successivi due giorni di congresso hanno visto la rielezione, per la durata del prossimo quadriennio olimpico, del presidente uscente Damiano Lembo e l’ingresso, nel Consiglio Direttivo Nazionale U.S. Acli, di Attilio Degioanni e di Giorgia Ferrero, a cui vanno il ringraziamento e i complimenti di tutto il mondo Acli cuneese.

Hanno fatto parte della rappresentanza al congresso anche Sergio Demicheri, Davide Gallo e Valerio Mogna.

Il presidente provinciale Elio Lingua ha commentato:

“In questo congresso lo sport è stato messo in risalto come valore della persona e della cultura. Formarsi e imparare a innovarci in rapporto all’ambiente diventa fondamentale. Il presidente Malagò ha evidenziato come le Acli siano ricche di valori e altruismo, rappresentati proprio dagli oltre 370mila sportivi che ne fanno parte. Siamo un’associazione di promozione sia sportiva che sociale, ben radicata nel nostro territorio e in aumento come numero di attività e circoli sportivi”.

Concetti ribaditi anche dal presidente provinciale U.S. Acli Attilio Degioanni:

“È stato un congresso molto partecipato che ha evidenziato quanta passione sportiva c'è nell' U.S. Acli. Ha rappresentato un bellissimo momento di confronto tra dirigenti, tecnici e operatori sportivi, dal quale sono emerse tante positività nel fare sport con i nostri valori di inclusione, di aiuto per i più deboli e uno sport per tutti.”