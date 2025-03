Saluzzo, incontro di Forza Italia con Cirio

Nella giornata di giovedì 13 marzo il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha incontrato all’Interno 2 una delegazione di rappresentanti del Circolo Saluzzese di Forza Italia. All’incontro erano presenti Franco Graglia (consigliere regionale), Cesare Battisti (segretario cittadino), Claudio Capitini (consigliere comunale) ed altri dirigenti locali. Ospite anche il civico Giovanni Damiano, capogruppo e consigliere comunale a Saluzzo.

Nel contesto conviviale sono stati affrontati i temi congressuali, che vedranno Forza Italia rinnovarsi e guardare al futuro, ma anche temi molto concreti come i fondi per l’accoglienza dei migranti e la sanità sui territori.

“Ringraziamo Alberto Cirio per il suo passaggio a Saluzzo – affermano i rappresentanti di Forza Italia -. I tesserati crescono anche qui, evidentemente perchè un numero sempre maggiore di moderati si ritrova nei valori che Forza Italia esprime”. “Andiamo avanti con serietà ed impegno anche in Consiglio comunale a Saluzzo, per difendere le nostre idee liberali e democratiche”.

“Ringrazio gli amici di Forza Italia per questo invito – afferma Damiano -. Nell’interesse della città e del territorio dobbiamo investire in buoni rapporti e relazioni con i vari livelli delle istituzioni, in questo caso regionali”.