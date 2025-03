Mondovì, la torre del Belvedere si illumina di rosa per la Giornata dei Disturbi alimentari

La Torre del Belvedere di Mondovì e il municipio si illuminano di rosa per la Giornata Nazionale del Fiocchetto lilla, dedicata alla lotta ai disturbi del comportamento alimentare (DCA), con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e offrire strumenti utili per comprendere e affrontare queste problematiche.

Tra le iniziative promosse dal Comune, anche il convegno "Il peso delle emozioni", promosso dalla Consulta Femminile, che si terrà questa mattina in sala Scimè (leggi qui).

Il programma dell’evento prevede una serie di interventi specialistici che offriranno una panoramica approfondita sulle problematiche legate ai disturbi alimentari.

Si inizierà con un approfondimento sull’alimentazione e sulle sue implicazioni psicologiche, ponendo l’attenzione sugli aspetti comportamentali e relazionali legati al cibo. La Dott.ssa Virginia Golinelli, nutrizionista, e la Dott.ssa Elena Floris, psicologa, illustreranno quali sono i campanelli d’allarme da non sottovalutare e come affrontare il problema nel modo più adeguato. Saranno forniti spunti utili su come familiari e amici possano intervenire quando si accorgono che qualcosa non va, individuando i segnali di disagio e adottando un primo approccio sensibile e consapevole.

A seguire, un momento particolarmente significativo dell'incontro sarà la testimonianza di una giovane donna che ha vissuto e superato un disturbo alimentare, trovando nel supporto familiare, nella terapia e nella riscoperta di sé la forza per guarire. Il suo racconto offrirà una prospettiva autentica su cosa significhi affrontare questa sfida e uscirne più consapevoli e forti.

L’evento proseguirà con una tavola rotonda dedicata al rapporto tra sport e alimentazione, due elementi spesso intrecciati, ma non sempre in equilibrio. La Dott.ssa Romina Camperi, dietista, e la Dott.ssa Raffaella Gavazza, psicologa, analizzeranno come mantenere una relazione sana con il cibo anche in ambito sportivo, evitando che l’ossessione per la performance o per il peso corporeo si trasformi in un rischio per la salute.

L’incontro si concluderà con uno spazio aperto al pubblico, dove i presenti potranno porre domande agli esperti e approfondire eventuali dubbi, con l’obiettivo di creare un dialogo costruttivo e di sensibilizzazione sul tema.

“I disturbi del comportamento alimentare sono una realtà complessa e spesso silenziosa, che coinvolge molte famiglie e lascia chi ne soffre in un senso di solitudine. Con questo incontro vogliamo accendere una luce su un tema delicato, offrendo non solo informazioni, ma anche ascolto e supporto. Il confronto con esperti può fare la differenza, aiutando a riconoscere i segnali di disagio e ad agire tempestivamente. Il nostro obiettivo è creare uno spazio di consapevolezza e aiuto concreto per la comunità.”– dichiara Marzia Arena, Presidente della Consulta Comunale Femminile.

Francesca Bertazzoli, Assessore alle Pari Opportunità, sottolinea: “Affrontare il tema dei disturbi alimentari significa prendersi cura del benessere delle persone, in particolare dei più giovani. È fondamentale creare spazi di dialogo e informazione per aiutare chi ne soffre e chi sta loro accanto. Questo incontro vuole essere più di un semplice convegno: grazie al coinvolgimento di professionisti del territorio cuneese attivi nel settore, rappresenta un'opportunità concreta per chi cerca risposte e supporto. Come amministrazione, vogliamo offrire un aiuto pratico e accessibile, affinché nessuno si senta solo ad affrontare questo problema.”

L’evento è gratuito e aperto al pubblico, fino ad esaurimento posti.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare la Consulta Comunale Femminile di Mondovì