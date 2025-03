Benessere, salute e solidarietà: a Cuneo apre il nuovo centro Vjta [VIDEO]

Il prossimo 29 marzo a Cuneo in via QuintinoSella alle 15 aprirà le sue porte il nuovo centro Vjta, specializzato nel benessere e nella salute della persona.

Vjta offre un processo integrato di medicina naturale e terapie olistiche per rendere le persone più felici in salute e benessere. Il cuore di Vjta sono le 3 P : Prevenzione, Personalizzazione, Potenziamento. La salute e il benessere profondo e duraturo sono il risultato dell’equilibrio della persona nella sua totalità di corpo, mente e anima.

Ispirandosi all’iconico albero della vita, VJTA ha creato 3 rami: LONGE’VJTA per l’arte sanitaria naturale, OLIVJTA per le terapie olistiche e di potenziamento fisico, UNIVJTA l’accademia, dove le persone possono imparare tecniche per migliorare la qualità della vita, o, apprendere la professione di operatore del benessere.

L’offerta è innovativa: la persona viene ascoltata, guidata, sostenuta in un percorso personalizzato, che è il risultato di un approccio multidisciplinare, fino a raggiungere l'obiettivo di salute e benessere desiderati.

Nel centro Vjta ogni persona può affrontare in modo naturale disturbi, patologie, ansia, stress e malesseri moderni, ormai comuni a tutte le età e generi. L’obiettivo finale è quello di vivere ogni giorno il proprio pieno potenziale e una LONGEVITA' FELICE con gioia ed energia.



GUARDA QUI IL VIDEO DEI LOCALI:



Sonoche hannoil progetto, insieme ad un imprenditore visionario illuminato e generoso: Elisabetta Beghelli, Project Manager, il figlio Michele osteopata, la famiglia Merante, Roberto da 32 anni medico chirurgo, specialista in medicina nucleare e d’urgenza, sua moglie Tiziana infermiera e insegnante da 30 anni di terapie olistiche energetiche, il figlio Fabio chinesiologo, specialista di posturologia.

Come desiderio dei fondatori, molte persone in difficoltà e deboli saranno aiutate con progetti specifici di solidarietà. Vjta aiuta le persone a capire cosa è meglio per loro, grazie ad un ampio team di esperti e alla sinergia tra professionalità sanitaria e olistica. L’eccellenza a disposizione di tutti, per il benessere oltre la cura, tutto in un solo luogo: 500 mq in Cuneo centro, a 5 minuti dalla stazione, 5 minuti dal centro, 5 minuti dall’ospedale. Apertura prossimo mese di marzo.



Ecco le proposte:

LONGE’VJTA: ozonoterapia indolore, dolori articolari, ernie discali, agopuntura, stanchezza cronica, cefalea, sistema immunitario, microbiota intestinale, terapie anti invecchiamento, ringiovanimento viso, anticellulite, ansia, stress, supporto psicologico,nutrizione,medicina naturale.



OLIVJTA: osteopatia per donne, uomini, bambini, anziani; posturologia, chinesiologia, riflessologia, massaggi terapeutici e rilassanti, terapie caldo e freddo, pilates, yoga,shiatsu, ginnastica dolce, tai chi, bioenergia, reiki, cromoterapia, cristallopratica, bagno di suoni, amaca e movimento aereo, meditazione, esperienze immersive.



Il progetto era stato presentato il 14 dicembre scorso al Castello Rosso di Costigliole Saluzzo alla presenza di un centinaio di persone e ora prende VJTA a Cuneo, unico nel suo genere.