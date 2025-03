Diageo, dal Tavolo ministeriale delle Imprese e del Made in Italy possibili risposte sul futuro del sito produttivo di Santa Vittoria d'Alba

Si terrà martedì 18 marzo alle 12 il Tavolo Ministeriale delle Imprese e del Made in Italy in Roma, occasione nella quale si discuterà della situazione della multinazionale Diageo e del futuro occupazionale del sito produttivo di Santa Vittoria d'Alba. A comunicarlo, le segreterie della Fai Cisl Flai Cgil e Uila Uil di Cuneo unitamente alle Rsu di stabilimento.

"Sono trascorsi più di tre mesi dalla comunicazione della multinazionale Diageo rispetto alla decisione sulla delocalizzazione nel Nord Europa del processo produttivo ed amministrativo e ad oggi continuiamo ad avere risposte incerte sulla salvaguardia occupazionale - scrivono i sindacati -. Ancora con determinazione ribadiamo la nostra contrarietà ad un processo di delocalizzazione per ragioni di profitto e non dettate da crisi aziendale che rischia di avere pesanti ripercussioni sia su 349 lavoratrici e lavoratori della Diageo, che sulle lavoratrici e i lavoratori dell’indotto oltre alle ricadute sociali su tutto il territorio cuneese".

"A fronte della situazione di preoccupazione per il futuro, le Segreterie Provinciali della Fai Cisl Flai Cgil e Uila Uil unitamente alle Rsu hanno proclamato una giornata di sciopero, 8 ore per ogni turno di lavoro nella giornata di martedì 18 marzo. Contestualmente all’incontro presso il Ministero si terranno due importanti presidi dalle ore 11 alle ore 13, uno a Roma con la partecipazione di una cinquantina di lavoratrici e lavoratori ed il secondo di fronte allo stabilimento Diageo. Abbiamo organizzato due presidi per dare voce alle lavoratrici ed ai lavoratori nel ribadire le nostre priorità: continuità produttiva del sito, salvaguardia occupazionale e un piano sociale dignitoso rispondente dei fabbisogni delle lavoratrici e dei lavoratori. Il presidio di Santa Vittoria d’Alba è aperto a chiunque voglia dare un segnale di solidarietà siano essi delegate e delegati di altre realtà lavorative che cittadine e cittadini".