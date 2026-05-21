Il Comune di Bra cerca associazioni radioamatori per attività di protezione civile

Da anni il Comune di Bra intrattiene una significativa collaborazione nell’ambito delle attività di Protezione Civile con diverse associazioni di volontariato del territorio, regolata da apposite convenzioni. Ora è stato pubblicato sull’albo pretorio on line del comune un avviso pubblico per la sottoscrizione di una nuova convenzione con organizzazioni di volontariato specializzate nel settore delle tele-radiocomunicazioni.

Le associazioni con cui verrà stipulata la convenzione potranno essere chiamate ad intervenire sotto il coordinamento del Servizio comunale di Protezione Civile nelle attività di supporto alla popolazione nell’ambito di situazioni di emergenza e in occasione di manifestazioni pubbliche.

Le associazioni interessate dovranno presentare domanda utilizzando l’apposito modulo pubblicato sull’albo pretorio e inviandola unitamente agli altri documenti richiesti via PEC all’indirizzo comunebra@postecert.it entro il 30 maggio 2026.

Potranno essere ammesse alla stipula delle convenzioni solamente le organizzazioni con sede legale nel territorio comunale o comunque in territori in stretta prossimità, in modo da poter garantire la tempestività d’intervento in caso di emergenza, iscritte da almeno 6 mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, iscritte nell’Elenco nazionale del volontariato di protezione civile, prive di pendenze di carattere amministrativo con il comune di Bra e dotate di risorse umane e strumentali adeguati, al fine di poter garantire gli interventi in situazioni di emergenza.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Protezione Civile chiamando lo 0172.439111 o scrivendo a prociv@comune.bra.cn.it .

Intanto, in questi giorni sono state consegnate al Gruppo civico di Protezione civile 6 nuove radio che vanno ad implementare ed aggiornare la dotazione dei volontari impegnati nell’attività di Protezione civile.

“Questa iniziativa rientra in un piano di ricognizione e miglioramento dei dispositivi in uso alle associazioni di protezione civile convenzionate con il Comune”, hanno spiegato il sindaco Gianni Fogliato e l’assessore alla Protezione Civile, Francesca Amato. La consegna è stata anche occasione di un plauso all’attività dei volontari di protezione civile e ai funzionari comunali del Servizio di Protezione civile che, hanno detto gli amministratori, “è una struttura riconosciuta sul territorio come una d’eccellenza e con un operatività di altissimo livello”.

Le nuove radio sono state consegnate al presidente del Gruppo, Gian Massimo Vuerich.