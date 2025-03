VOLLEY SERIE D / La Pallavolo Alba cade in casa nella sfida salvezza contro il Sant'Anna

Non una bella serata per la PallavoloAlba di Serie D, che incappa nel secondo 0-3 consecutivo, nello scontro salvezza contro Sant’Anna. Albesi incerottati e senza qualche pedina importante, subiscono il gioco degli avversari senza riuscire a dettare il ritmo.

Coach Oliva schiera Syku, alla prima da titolare, in regia, con Bianco opposto, Morengo e Nikolov schiacciatori, Rocca e Varagnolo al centro con Mongioi libero.

Gli ospiti partono subito aggressivi a muro e in difesa prendendo vantaggio (1-4), per poi allungare con due ace consecutivi (3-9), coach Oliva costretto così ad un time-out anticipato. Muro di Rocca che prova a dare la scossa ai suoi (8-13), manca però la continuità offensiva e difensiva per ottenere un break importante, non appena Sant’Anna accelera fatichiamo a reggere il passo, aiutata dai nostri errori, secondo time-out sul 12-18. I sanmauresi toccano il massimo vantaggio (13-19), dentro il debuttante classe 2009 Ritella per Syku, la squadra reagisce ottenendo qualche scambio lungo e riavvicinandosi, time-out per gli ospiti sul 19-24, e alla terza occasione Sant’Anna chiude il set.

Bene Morengo in avvio di secondo set, due attacchi vincenti per l’equilibrio iniziale (3-3), seguiti da un colpo vincente di Bianco e un muro di Varagnolo, 5-5 e Mercatò in partita dal punto di vista mentale. Ancora Bianco con una bella parallela (7-8), ma non riusciamo ad impattare il pareggio, ospiti sempre avanti di 1 o 2 punti, fino al break al servizio che regala loro il 12-15, primo strappo del set, quello decisivo perchè di lì a poco un nostro attacco fuori e una murata preso porta Sant’Anna al +5 (13-18 e time-out Mercatò). Il buon turno al servizio di Morengo ci consente di lavorare bene a muro e in difesa, mani fuori di Nikolov per il 20-23, time-out per gli ospiti. San Mauro ottiene il setball sul 20-24, riusciamo ad annullarne due, poi il servizio di Varagnolo finisce fuori, 22-25.

Dentro Pilzer per Nikolov nel terzo set, Syku si affida soprattutto a Bianco che riesce a bucare il muro avversario, ma in questa fase iniziale pesano i troppi errori al servizio, Sant’Anna allunga con un ace fortunato e una nostra invasione, time-out per coach Oliva sul 6-11. Il solito Bianco e poi Rocca riavvicinano le due squadre (10-13), otteniamo anche un break col turno al servizio di Sobrero, subentrato a Rocca, ma il pallino del gioco è sempre nelle mani degli ospiti, che prendono le misure a Bianco e lo murano due volte (14-19), per quello che sembra l’allungo decisivo. Proviamo a rientrare approfittando di un paio di errori loro, arrivando a -3 (19-22), ma nel momento importante siamo imprecisi, regalando così agli ospiti 4 matchball, subito sfruttati chiudendo 21-25.

Momento difficile, terzo match a secco di punti mentre le altre concorrenti muovono la classifica, con questo KO veniamo superati proprio dal Sant’Anna, ora siamo noi il fanalino di coda a -2 dai sanmauresi. A complicare la situazione le indisponibilità dei palleggiatori che ci costringe a dover provare nuove situazioni in questo momento cruciale della stagione. Nel prossimo turno faremo visita alla capolista Montanaro nella classica sfida testa-coda, almeno dal punto di vista mentale servirà una scossa, in un match con niente da perdere.

Mercatò Alba 0-3 Sant’Anna Volley (19-25, 22-25, 21-25)

Mercatò Alba: Mercatò Alba: Bianco, Casetta, Mastrocola R., Mastrocola T., Mongioi (L1), Morengo, Nikolov, Pilzer, Ritella, Rocca, Sobrero, Syku, Varagnolo (K), Zuccaro (L2). Coach: Oliva, Torrengo.