Attualità | 03 febbraio 2026, 19:32

Racconigi, nuovi soccorritori volontari della Croce Rossa superano l’esame finale

Concluso con esito positivo il corso per il servizio 118: nove volontari iniziano il tirocinio pratico protetto sulle ambulanze

Si è svolto sabato 31 gennaio, nella sede del Comitato di Racconigi della Croce Rossa Italiana, l’esame finale per diventare soccorritori volontari del 118 a bordo delle ambulanze.

Il percorso iniziato con il corso d'accesso a ottobre, con 20 nuovi iscritti, alcuni dei quali di minore età, si è concluso a gennaio, con durata di circa tre mesi e ha avuto esito positivo per tutti i candidati iscritti.

I ragazzi e alcuni dei nuovi volontari – spiegano dalla Croce Rossa di Racconigi - si sono fermati al primo corso d'accesso e al secondo step, che prevede il trasporto infermi. Mentre l'ultimo step lo hanno sostenuto 9 volontari. Da lunedì 2 Febbraio è iniziato il “Tirocinio Pratico Protetto” (Tpp) della durata di 100 ore da svolgere in 6 mesi che permetterà a loro di operare sulle ambulanze”.

Il corso ha avuto l'obiettivo principale di far acquisire le conoscenze e le capacità necessarie per operare con efficacia nell’assistenza al paziente durante il trasporto sanitario e nel soccorso in ambulanza in collaborazione con il personale sanitario garantendo sicurezza per sé, per la persona soccorsa e per gli astanti. Il direttore è stato Roberto Crepaldi aiutato dal gruppo formazione.

Nei prossimi mesi - concludono dalla Cri di Racconigi - i nostri istruttori saranno impegnati in altri corsi, sia per volontari sia per la popolazione, garantendo una formazione su tutti i livelli, costante e puntuale.  Ci congratuliamo con tutti i nostri nuovi volontari e auguriamo una buona continuazione ai nostri nuovi tirocinanti soccorritori”.

AMP

