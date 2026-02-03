Al liceo artistico di Alba si inaugura "Margini. Presenze che contano"

Mercoledì 11 febbraio, alle ore 9, presso il piano sottotetto del Liceo Artistico Pinot Gallizio di Alba, verrà inaugurata la mostra fotografica Margini. Presenze che contano, realizzata dagli studenti della classe VD – Indirizzo Audiovisivo e Multimediale nel corso dell’anno scolastico in corso.

Margini. Presenze che contano nasce dal desiderio di raccontare persone spesso percepite in condizioni di invisibilità o marginalità sociale, lavorativa o umana: anziani, migranti, lavoratori agricoli, figure dell’assistenza e della cura, uomini e donne che contribuiscono in modo essenziale alla vita della comunità senza che il loro ruolo venga sempre riconosciuto. Gli studenti hanno incontrato queste persone con rispetto e delicatezza, dedicando loro del tempo, costruendo un dialogo prima ancora di scattare una fotografia.



Ogni progetto è composto da tre immagini – un ritratto ambientato, un primissimo piano e un dettaglio simbolico – accompagnate da un testo scritto e da una video intervista in cui la persona ritratta prende parola in prima persona.

Si tratta della prima esperienza espositiva collettiva e pubblica per questi studenti, che hanno affrontato un percorso umano e artistico sfidante. Il progetto non nasce come esercizio scolastico, ma come laboratorio di sperimentazione espressiva e di cittadinanza attiva, un’occasione per interrogare il presente e la società in cui viviamo attraverso lo sguardo fotografico e l’ascolto.

Il risultato è un racconto corale che intreccia fotografia e video, restituendo complessità, dignità e presenza a storie che abitano il nostro quotidiano.

La mostra, finanziata dall’istituto, è stata pensata come esposizione itinerante, destinata a essere ospitata in diversi spazi culturali di Alba, delle Langhe e del Roero fino a luglio 2026. Gli studenti parteciperanno attivamente alle fasi di allestimento. Chiunque – enti, associazioni, biblioteche, spazi culturali, aziende o realtà del territorio – desideri ospitare la mostra può inviare una mail a Fabio Dipinto (fabio.dipinto@artisticogallizio.it), docente coordinatore del progetto.