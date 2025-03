Il Comune di Piasco divide il ricavato del 5 per mille tra Casa di Riposo e Scuola Materna

Il Comune di Piasco ha deciso di dividere equamente tutto il ricavato del 5 per mille tra la Casa di Riposo e la Scuola Materna di Piasco.

Gli amministratori si sono incontrati per siglare questo importante accordo, che sottolinea l'attenzione dell'amministrazione comunale alle politiche sociali per promuovere e sostenere due realtà fondamentali del paese, che si prendono cura dei bimbi e degli anziani.

"Ricordo ai cittadini che se non indicano nessun beneficiario quei soldi non rientrano nella loro disponibilità (come in una normale dinamica di donazione) - dice la sindaca Stefania Dalmasso - ma semplicemente rimangono allo Stato che li utilizzerà liberamente. Ecco quindi l'importanza di destinare il 5 per mille al Comune di Piasco, aiutando concretamente la Casa di Riposo e l'asilo, cui ognuno di noi ha avuto ed avrà sicuramente legami".