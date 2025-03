Savigliano, petizione in Comune per la messa in sicurezza della zona di Viale Piave - Parco Graneris

Centinaia di firme sono state raccolte in una petizione indirizzata al Dirigente dei Lavori Publlici del Comune di Savigliano per chiedere che la zona di Viale Piave/Parco Graneris sia messa in sicurezza. "Un luogo particolarmente frequentato - sostengono i firmatari - da anziani e bambini, nonché da numerosi pedoni e ciclisti che si recano ogni giorno per svolgere attività di jogging e passeggiate in bicicletta".

Sembra esserci troppo lassismo nei controlli da parte dell'ente nel quartiere, con anche alcuni incidenti stradali. Di qui la raccolta firme che ha portato alla petizione nella quale si legge ancora: "La necessità di tale raccolta nasce dall’esasperazione e dalla paura nella quale si trova il quartiere, che ha visto attuare ben poche azioni concrete finalizzate alla sicurezza dei cittadini, nonostante le tante promesse delle amministrazioni che si sono succedute negli anni"

I cittadini richiedono l’istallazione di limitatori di velocità lungo la sede stradale di Viale Piave per ridurre la velocità dei veicoli per garantire l'incolumità di pedoni e ciclisti: "La sola indicazione del limite orario non viene mai rispettata e non c'è traccia di presenza delle Forze dell'ordine", dicono i firmatari.

Altra richiesta l'istituzione di barriere di protezione del marciapiede e l'installazione di segnaletica orizzontale e paletti parapedonali a protezione dei pedoni negli attraversamenti pedonali di Viale Piave.

noltre, sempre in prossimità degli attraversamenti pedonali i firmatari richiedono l’installazione di “cuscini berlinesi” che - dicono "hanno dei costi inferiori ai dossi tradizionali e non coprono per intero la carreggiata e mentre rallentano le auto non intaccano il percorso delle ambulanze e bici". Così come recentemente è stato fatto i paesi limitrofi a Savigliano.