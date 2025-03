Cordoglio a Saluzzo per la morte Mario Ventura

Lutto a Saluzzo per la morte di Mario Ventura, deceduto nella sua abitazione nella notte tra sabato e domenica. Aveva 87 anni.

Pensionato, aveva lavorato come funzionario alla Fiat di Torino per circa 30 anni.

Il funerale si svolgerà domani, mercoledì 19 marzo alle 10 nella chiesa di Sant’Agostino. La salma è esposta per l’ultimo saluto presso la Casa del Commiato Calosso Demaria in via San Nicola.

Lascia la moglie Maddalena Castiati, i figli Roberto, insegnante alla scuola media di Saluzzo e Giulio, funzionario di banca in Lussemburgo, i nipoti, il fratello Cino. Dopo il funerale la salma verrà trasferita nella tomba di famiglia a Frabosa Sottana.