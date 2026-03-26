 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 26 marzo 2026, 10:30

Revello, scoperchiato dal vento un capannone della ditta Mauli

Sul posto i Vigili del Fuoco: area messa in sicurezza, in arrivo una ditta specializzata per il recupero delle lastre divelte

Il capannone della ditta Mauli di Revello scoperchiato dal vento

Il capannone della ditta Mauli di Revello scoperchiato dal vento

Notte di forte vento nel saluzzese, dove intorno alle 22,30 un violento episodio ha causato danni significativi a Revello in via Envie.

Le raffiche hanno infatti scoperchiato parte del tetto di un capannone della ditta Mauli, azienda specializzata nella produzione di abbigliamento per bambini.

L’evento si è verificato lungo la strada che collega Revello a Envie, dove le forti folate di vento hanno provocato anche la caduta di un albero nei pressi dello stabilimento. Il vento ha divelto una porzione della copertura, disperdendo diverse lastre nell’area circostante.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco di Saluzzo, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area circostante l’azienda e la zona interessata. Le operazioni sono tuttora in corso: è atteso l’arrivo di una ditta specializzata che si occuperà del recupero dei materiali trasportati dal vento.

L’area resta sotto controllo anche in attesa delle verifiche assicurative e della rimozione completa dei detriti. Fortunatamente non si segnalano feriti.

Il capannone della ditta Mauli di Revello scoperchiato dal vento

Il capannone della ditta Mauli di Revello scoperchiato dal vento

Anna Maria Parola

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium