Revello, scoperchiato dal vento un capannone della ditta Mauli

Notte di forte vento nel saluzzese, dove intorno alle 22,30 un violento episodio ha causato danni significativi a Revello in via Envie.

Le raffiche hanno infatti scoperchiato parte del tetto di un capannone della ditta Mauli, azienda specializzata nella produzione di abbigliamento per bambini.

L’evento si è verificato lungo la strada che collega Revello a Envie, dove le forti folate di vento hanno provocato anche la caduta di un albero nei pressi dello stabilimento. Il vento ha divelto una porzione della copertura, disperdendo diverse lastre nell’area circostante.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco di Saluzzo, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area circostante l’azienda e la zona interessata. Le operazioni sono tuttora in corso: è atteso l’arrivo di una ditta specializzata che si occuperà del recupero dei materiali trasportati dal vento.

L’area resta sotto controllo anche in attesa delle verifiche assicurative e della rimozione completa dei detriti. Fortunatamente non si segnalano feriti.