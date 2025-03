Intervento dei vigili del fuoco provinciali, nella mattinata di oggi (martedì 18 marzo) a Cuneo.

Coinvolto lo scantinato di un palazzo al civico 42 del centrale corso Nizza, nel quale – per cause e con dinamica ancora da determinare – si sono sviluppate delle fiamme. Non segnalata la presenza di persone coinvolte o feriti.

Sul posto la prima partenza dei vigili del fuoco di Cuneo con l’autoscala e il carro autoprotettori.