Donati oltre mille euro alla Croce Bianca di Ceva grazie al "Christmas Tractors"

Divertimento e solidarietà. Con questo spirito, lo scorso 11 dicembre, i Comuni di Perlo e Ceva, con le rispettive Pro loco, hanno dato vita al primo raduno natalizio di trattori, per raccogliere fondi a favore della Croce Bianca cebana.

E ieri, martedì 18 marzo, è avvenuta la consegna dell’assegno con i fondi raccolti: ben 1.230 euro che sono stati destinati a sostegno dell’ente.

Alla cerimonia sono intervenuti i sindaci Lorenzo Benzo (Perlo), Fabio Montanelli con l’assessore alle manifestazioni Luca Prato (Ceva), Roberto Mao (organizzatore), il presidente della Croce Bianca di Ceva Filippo Dapino e la vice Simone Azzoaglio.

"Siamo contenti che la prima edizione del Christmas Tractors sia riuscita non solo a regalare una bella manifestazione ai nostri comuni, ma che sia riuscita anche a fare del bene per la Croce Bianca, fondamentale per il nostro territorio - spiega Benzo -. Ringrazio l’amministrazione di Ceva e i cebani che hanno collaborato a questo evento, gli sponsor, le pro loco, i volontari e tutti quelli che hanno, a vario titolo, lavorato per la buona riuscita della manifestazione, nata da una sinergia fortemente voluta tra i due Comuni. Come già evidenziato in precedenza, la collaborazione è l'unica strada per realizzare progetti valevoli re raggiungere grandi obiettivi. Siamo già al lavoro per l'edizione 2025 dell'evento che speriamo possa crescere ancora di più".