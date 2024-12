Ampia partecipazione al raduno di trattori organizzato dai Comuni di Ceva e Perlo [FOTO E VIDEO]

Si è svolto ieri, mercoledì 11 dicembre, in concomitanza con la Fiera di Santa Lucia, il primo raduno natalizio di trattori organizzato dai Comuni di Ceva e Perlo.

I mezzi, allestiti a tema natalizio, hanno sfilato per tutte le vie cittadine illuminandole a festa.

L’evento organizzato in collaborazione col CfpCeMon, le Proloco di Ceva e di Perlo e la protezione civile ha avuto come sostenitori la Merlino pubblicità e il salumificio Gonella. Grande la soddisfazione da parte dei sindaci dei due comuni che danno così inizio una nuova collaborazione.

“Quando il sindaco di Perlo ha proposto l’idea ci siamo resi subito disponibili, perché è fondamentale la collaborazione con il territorio – commenta il primo cittadino di Ceva, Fabio Mottinelli -. Quest’anno è stata una prima prova ed è andata molto bene così come la cena del bollito organizzata negli eventi per la Fiera di Santa Lucia. Ho avuto modo di ringraziare tutti i trattoristi non solo per la partecipazione ma sopratutto perché grazie a loro avremo le strade pulite quest’inverno in caso di neve e perché grazie a loro possiamo contare su un paesaggio coltivato e curato”.

"La prima edizione del Christmas Tractors è ampiamente riuscita - commenta il sindaco di Perlo, Lorenzo Benzo -, andando oltre le aspettative in termini di pubblico e trattoristi. Una prima edizione che ci ha davvero soddisfatti. Ringrazio l’amministrazione di Ceva e i cebani che hanno collaborato a questo evento, gli sponsor, le pro loco, i volontari e tutti quelli che hanno, a vario titolo, lavorato per la buona riuscita della manifestazione, nata da una sinergia fortemente voluta tra i due Comuni. La collaborazione è l'unica strada per realizzare progetti valevoli re raggiungere grandi obiettivi: mi auguro che sia il primo passo di un lungo percorso condiviso".

GUARDA IL VIDEO

[Ringraziamo Graziella Chiesa per l'invio del filmato]