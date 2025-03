“Più amore di così”: la serata di gala raccoglie oltre 30.000 euro per la Collina degli Elfi

Oltre 30.000 euro raccolti e più di 160 ospiti presenti: questi i numeri che certificano il successo della cena di gala solidale "Più amore di così", tenutasi lo scorso giovedì 13 marzo presso il Garden del Lago di Fontanafredda. Un evento che, oltre alla raccolta fondi, ha offerto un momento di condivisione e sensibilizzazione sulla missione de La Collina degli Elfi, il centro di recupero psicofisico dedicato ai bambini in remissione da malattia oncologica e alle loro famiglie.

Tra i momenti più intensi della serata, le parole di chi ha conosciuto da vicino la Collina: una madre che vi ha trovato sostegno anni fa e una famiglia accolta nel corso dell’estate passata. Le loro testimonianze hanno reso tangibile l’importanza di un progetto che, da 15 anni, rappresenta un luogo di rinascita per chi affronta un cammino di cura difficile.

Anche quest’anno, la cena è stata un’esperienza gastronomica d’eccezione grazie alla collaborazione di tre grandi nomi della cucina: Fulvio Marino, maestro panificatore di Fuocofarina, Ugo Alciati, chef di Guido Ristorante, e Marco Lombardo, alla guida della cucina de La Ciau del Tornavento. Un menù studiato per unire eccellenza e solidarietà, offrendo agli ospiti un viaggio sensoriale unico.

Nel corso del 2024, la Collina degli Elfi ha accolto 42 famiglie, offrendo sostegno a 79 genitori e 74 bambini. I fondi raccolti nella precedente edizione della cena di gala hanno reso possibile l’attivazione di una rete di specialisti sul territorio, garantendo percorsi personalizzati di musicoterapia, arteterapia, pet therapy e psicomotricità. Grazie a questa iniziativa, 45 bambini hanno potuto proseguire le attività terapeutiche direttamente a casa, mentre i genitori hanno avuto accesso a un percorso di supporto psicologico online, permettendo alla Collina di estendere la propria presenza oltre il soggiorno a Craviano.

"La cena di gala non è solo un evento solidale, ma un’occasione per rafforzare il legame con il territorio e sensibilizzare la comunità sul valore del nostro lavoro – sottolinea Manuela Olmo, presidente della Collina degli Elfi –. Spesso si sa che ci occupiamo di bambini malati, ma non si comprende fino in fondo tutto quello che facciamo per loro e per le loro famiglie. Le associazioni sono tante, tutte meritevoli, e ognuna avrebbe bisogno di spazi come questo per spiegare la propria missione. Sapere che la Collina continua a crescere, raggiungendo anche chi non può essere fisicamente con noi, è la spinta per sviluppare nuove iniziative e garantire un aiuto sempre più concreto".

A ribadire il valore della solidarietà è Luisella Canale, presidente onoraria: "La Collina degli Elfi esiste grazie a una comunità che crede nella condivisione e nella vicinanza. In questi 15 anni, abbiamo accolto oltre 320 famiglie, offrendo loro un percorso di accoglienza e rinascita. Ogni euro raccolto rappresenta un’opportunità concreta per donare ai bambini e ai loro genitori un futuro più sereno. La cena di gala è la conferma che la nostra missione è sentita e condivisa da tanti, e questo ci dà la forza di proseguire con determinazione. Il nostro impegno è un abbraccio virtuoso che non finisce mai: i fondi raccolti nella scorsa edizione ci hanno permesso di portare un po' di Collina direttamente nelle case dei bambini, attraverso attività terapeutiche personalizzate".