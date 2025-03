Kodokan Cuneo all'allenamento di Randori a Vaccheria

Domenica 9 marzo, la palestra Titans di Vaccheria (Alba) è stata teatro di un intenso allenamento di randori, che ha visto la partecipazione di alcune società di judo della provincia di Cuneo. L'evento ha rappresentato un'importante occasione per i judoka di mettere alla prova le proprie abilità e di confrontarsi con atleti di altre palestre.

Il Kodokan Cuneo ha partecipato con 8 atleti, ottenendo risultati di rilievo. Nella categoria Bambini, Bernardi Sebastiano ha dominato la competizione, vincendo due incontri e conquistando il primo posto. Ottima prestazione anche per Baralis Tallone Jason e Gondolo Lucia, alla loro prima esperienza, che si sono aggiudicati rispettivamente la medaglia d'oro e d'argento.

Nella categoria Fanciulli, Soncin Pietro e Dutto Valentino hanno dimostrato una forma eccellente, vincendo tutti i loro incontri e salendo sul gradino più alto del podio. Nella categoria Ragazzi, Gabetto Nicolò ha conquistato un buon secondo posto, vincendo due incontri su tre, mentre Crucianu Filip si è aggiudicato la medaglia di bronzo.

Infine, nella categoria Esordienti B, Dutto Emanuele ha offerto una prestazione di altissimo livello, vincendo quattro incontri su cinque e conquistando un meritatissimo secondo posto.

L'allenamento è stato un'occasione preziosa per i judoka del Kodokan Cuneo, soprattutto per i nuovi atleti che hanno avuto l'opportunità di fare esperienza al di fuori della palestra. I tecnici si sono detti molto soddisfatti del lavoro svolto in palestra e hanno espresso l'auspicio che tutti i loro atleti partecipino a queste attività, fondamentali per arricchire il loro bagaglio tecnico ed esperienziale.

"Insieme si cresce" è il motto che anima il Kodokan Cuneo, e questa giornata di allenamento ha confermato l'importanza della collaborazione e del confronto per la crescita di ogni singolo atleta.