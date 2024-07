Scontro tra due auto questa mattina, martedì 30 luglio, sulla strada provinciale 165 nel tratto tra San Lorenzo (Comune di Fossano) e Marene.

A seguito dello scontro tra i due mezzi, per dinamiche in fase di accertamento, due persone sarebbero ferite, in codice giallo. Sul posto l'intervento della prima partenza dei Vigili del Fuoco di Cuneo, delle Forze dell'Ordine e del personale sanitario del 118.

***articolo in aggiornamento***