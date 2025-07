In 400 a San Damiano Macra per la tre giorni di balli folk [FOTO]

Sono le fotografie più di tutto a raccontare e far rivivere il clima di spensieratezza e musica vissuto dal 18 al 20 luglio scorsi a San Damiano Macra: la prima edizione del FolkUp festival è stata un vero successo.







Chi ha potuto fermarsi soltanto un giorno, chi invece ha vissuto l’intera durata del festival. In totale sono state circa 400 le persone che hanno preso parte ai tre giorni dedicati ai balli folk, a quei ritmi incalzanti e tradizione che si intrecciano con la modernità. Così, danze di origine occitana, francese, italiana o basca ballate in gruppo o in coppia.



“Mi sono divertita tantissimo - racconta Donatella - il clima era meraviglioso e ho avuto modo di conoscere tante belle persone. Il ballo per me è vita, una grande gioia. Io abito a Torino ed essere circondati dalla natura ha reso questi tre giorni ancora più suggestivi. Non vedo l’ora di ritornare il prossimo anno”.



L’evento è stato organizzato dall’associazione Escarton APS, che ci tiene a fare dei ringraziamenti importanti, mentre con grande entusiasmo pensa già al prossimo anno:



“Grazie di cuore a voi ballerini e ballerine appassionati di folk per aver fatto vibrare il palco. Grazie ai nostri bravissimi artisti venuti dalla Francia e da diverse parti dall'Italia. Tutti insieme siete riusciti a creare un ambiente molto bello e vi siamo molto grati. Vogliamo anche ringraziare la Proloco di San Damiano Macra, il Comune e la Fondazione CRC che ci hanno permesso di sviluppare questa festa. Non ci resta che dire Arveise! A l'annèe prochaine! Ci vediamo l'anno prossimo a San Damiano Macra.”