Demonte: venerdì 28 marzo un incontro sul futuro della salute nelle valli cuneesi

La sanità territoriale sarà al centro dell’incontro pubblico “Sanità e Futuro: il futuro della salute nelle valli cuneesi” in programma venerdì 28 marzo alle 20:45 nel Palatenda di piazza Nuto Revelli a Demonte.

L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto sulle prospettive della sanità locale e sulle sfide che il sistema sanitario deve affrontare nei territori montani.

Animeranno il dibattito Matteo Giordano, consigliere comunale di Roccavione e segretario del circolo PD di Borgo San Dalmazzo e Valli, Loris Emanuel, sindaco di Moiola, presidente dell’Unione Montana Valle Stura e consigliere provinciale PD, e Sergio Giraudo, assessore del Comune di Demonte.

Tra i relatori interverrà Fulvio Moirano, presidente di “Fucina Sanità” ed ex direttore generale di Agenas, affiancato da alcuni medici di base del territorio che porteranno la loro esperienza sul campo.

Le conclusioni dell’incontro saranno affidate a Chiara Gribaudo, deputata PD, presidente della Commissione d’Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia e vicepresidente del Partito Democratico, e a Mauro Calderoni, consigliere regionale PD.

L’obiettivo della serata è fornire spunti per riflettere su temi cruciali come la carenza di medici, i servizi sanitari per le aree montane e le strategie per garantire un sistema di assistenza efficiente ed accessibile a tutti i cittadini.