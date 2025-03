Rimpasto in Giunta a Magliano Alpi: Francesco Rovere nominato vice sindaco, Martina Peirone assessore

È stata nominata questa mattina la nuova Giunta del Comune di Magliano Alpi.

Dopo le dimissioni rassegnate, lo scorso 13 marzo, dal vice sindaco Luigi Vinai e dall’assessore Michela Tomatis, che hanno espresso l'intenzione di proseguire l'attività amministrativa, all'interno del consiglio comunale.

Il sindaco Marco Bailo, dopo averli incontrati nella serata di lunedì per un confronto sulle motivazioni e per individuare possibili soluzioni, ha proceduto con la nomina di due nuovi componenti della Giunta: Francesco Rovere, che ha assunto la carica di vice sindaco e Martina Peirone, assessore.

Nessun commento ufficiale da parte dei due amministratori dimissionari, che sono stati a fianco di Bailo fin dal mandato del 2009, ma le motivazioni che hanno portato alle dimissioni irrevocabili sembrano ricondurre a divergenza sul progetti BESS, acronimo di Battery Energy Storage System, ossia sistemi di accumulo a batteria che verranno realizzati da aziende private sul territorio maglianese.

Coincide infatti con la data delle dimissioni la controproposta della ditta RNE 12 Srl, che realizzerà il progetto BESS sul Beinale.

Si tratta di un tema complesso, per il quale i Comuni, in generale, hanno le “mani legate”. Trattandosi infatti di iniziative private, le amministrazioni, come previsto dalla legge, nulla possono per impedire determinate progettazioni, vedasi anche il caso delle installazioni delle antenne 5G (caso portato avanti lo scorso anno dal Comune di Mondovì, che poi ha dovuto arrendersi, ndr) così come gli impianti fotovoltaici a terra.

Nel caso di Magliano Alpi l’impianto di prossima realizzazione è stato autorizzato dal Mase Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e la ditta, come compensazione per impatto di matrice ambientale legato alla realizzazione dell’opera, ha di sua sponde deciso di compensare il comune con 200mila euro, una cifra importante, che sarà versata al momento dell'avvio del cantiere e che sarà a disposizione dell'amministrazione per realizzare nuovi progetti e iniziative a favore dei cittadini.

"Sono dispiaciuto per le dimissioni di Luigi Vinai e Michela Tomatis - dice il sindaco Marco Bailo - anche perché in questi anni abbiamo lavorato bene e sempre in armonia. In questi nove mesi del nuovo mandato abbiamo approvato circa 96 delibere di Giunta, tutte approvate all'unanimità, li ringrazio per quanto fatto, auspicando di poter continuare a collaborare insieme. Questa mattina abbiamo proceduto alla nomina di Francesco Rovere e Martina Peirone, rispettivamente neo vice sindaco e assessore. Sono tutti e due classe 1996,: sono certo che lavoreranno bene, portando un cambio generazionale all'interno dell'amministrazione, ho grande fiducia in loro".