Lutto nel mondo del calcio cuneese: è morto Bruno Franceschina, aveva 93 anni

Lutto nel mondo del calcio della Granda: è morto a Saluzzo, all’età di 93 anni, Bruno Franceschina, ex giocatore di calcio dalla brillante carriera in varie squadre, nel ruolo di attaccante. Era un allievo salesiano.

Dopo l'esordio nel Saluzzo, con il record di 80 reti in 110 presenze ufficiali, si trasferì alla Biellese, dove realizzò 36 reti tra partite amichevoli e ufficiali.

Esordì in Serie A il 2 ottobre 1953 con la maglia del Torino e con i granata del dopo Superga giocò una sola partita in massima serie, prima di trasferirsi nel 1954 nel squadra del Bari. In Puglia conquistò la promozione in Serie B.

Passò in seguito allo Spezia , dove in 4 stagioni totalizzò 36 reti con un massimo di 14 marcature nel campionato di IV Serie 1956-57.

Prima di ritirarsi giocò ancora due stagioni, una al Cuneo in Serie D e una nel Saluzzo, città in cui chiuse la carriera sportiva nel 1961/62.

Lascia la moglie Maria Teresa Pratis, i figli Massimo, Emanuela e Luisa con le loro famiglie e gli amati nipoti.

I funerali si svolgeranno domani, giovedì 20 marzo, alle 14.30 in duomo.