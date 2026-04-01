CHEERLEADING / Il gruppo "Le Nuvole" conquista il pass per gli Europei di Praga

Missione compiuta, ancora una volta, per “Le Nuvole”, il gruppo di riferimento in Italia nel cheerleading inclusivo (cheerability). Dopo il titolo europeo ECA 2024 e la vittoria ai mondiali in Giappone nel dicembre 2025, la rincorsa delle super Nuvolette riparte dai campionati italiani di categoria.

Il gruppo, composto da atleti diversamente abili, difende i colori dell'Italia con passione e grinta, con una crescita costante che dimostra i benefici che può portare lo sport per abbattere le barriere che troppo spesso circondano la disabilità.

Sabato 28 e domenica 29 marzo i ragazzi de “Le Nuvole” hanno partecipato al campionato nazionale CSI che, in caso di vittoria porta all'accesso all'europeo ICU Europe International cheer Union a Praga e al mondiale nel 2027 a Orlando negli Stati Uniti, nella patria mondiale del cheerleading.

In pedana i ragazzi hanno portato ben sette esercizi del programma hip hop e cheerleading, frutto di una grande crescita, dai primi volteggi a numeri articolati e ricchi di evoluzioni.

Nel double hip hop Alex e Chiara hanno stupito la giuria ottenendo un secondo posto assoluto davanti alla coppia composta da Marco e Laura per un doppio gradino sul podio.

Vittoria nel Team Hip hop con il primo posto assoluto, ottenuto anche nel Group stunt special, bissato dalla seconda posizione nella stessa categoria.

Le vittorie più prestigiose sono arrivate nel “Team family unified”, misto normodotati e ragazzi con invalidità e nel Team special composto solamente da ragazzi con disabilità dove è arrivato l’ennesimo trionfo delle Super Nuvolette.

"Otteniamo ancora una volta l’accesso agli europei ICU Europe International cheer Union a Praga con il team special e con il team family unified che indosseranno la divisa della nazionale italiana – spiega, orgogliosa, la presidente del gruppo Isabella Berardo – Sarà importante per accedere al campionato mondiale americano che le squadre siano formate da 16 fino a 24 elementi".