Partiti in settimana i lavori per il nuovo micronido di Chiusa Pesio

Sono ufficialmente partiti martedì 17 marzo scorso i lavori di realizzazione del nuovo micronido di Chiusa Pesio. Una struttura che si propone di ospitare sino a ventiquattro bambini e che sarà composta da un’area accoglienza, un blocco servizi per gli operatori, una zona per il riposo e due ampie aule, oltre a un porticato esterno e un’area verde, e che si distinguerà per il basso consumo energetico grazie alla presenza del riscaldamento a pavimento, di una pompa di calore, e di un sistema di pannelli fotovoltaici.

L’intervento risulta parte del Nuovo Piano Asili 2024 e sarà sostenuto dal PNRR con un contributo di 480 mila euro e dal Comune con uno di 190 mila.

Proprio martedì il sindaco Claudio Baudino e l’amministrazione comunale ha fatto visita al cantiere in partenza: “Crediamo che una comunità forte si costruisca partendo dai più piccoli, dai loro diritti e dalle opportunità che possiamo offrire alle famiglie – hanno commentato gli assessori Daniela Giordanengo e Luca Mario -. Per questo, stiamo mettendo in campo il più grande investimento di sempre per i servizi all'infanzia e il supporto alla genitorialità. Dopo l'avvio dei nuovi servizi di doposcuola per tutte le categorie di scuole presenti in paese e la riqualificazione del primo piano della biblioteca civica ‘Ezio Alberione’ quale nuovo spazio a disposizione dei più giovani, abbiamo fortemente voluto partecipare al bando PNRR per la costruzione del nuovo asilo nido. Una scommessa vinta”.

"Per il nostro team di professionisti, che include l'ingegner Fabio Pedrionola, il geometra Fabrizio Prato, il geologo Luca Bertino, la Sicurtecnica srl e la B.I.Vil sas, è un piacere collaborare con un'amministrazione così attenta ai bisogni delle famiglie e dei più piccoli – ha aggiunto la responsabile di progetto Ilaria Boetti -. I bambini sono il nostro futuro, e abbiamo progettato il micronido come un ambiente dove il bambino è al centro, in uno spazio stimolante, sicuro e confortevole. Vogliamo che i bambini vivano ogni giorno in modo attivo, in un contesto che segna una crescita importante".