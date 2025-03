Saluzzo, la storica “ala di ferro” di piazza Cavour necessita di un restyling

La storica “ala di ferro” di piazza Cavour a Saluzzo comincia a sentire le conseguenze degli anni e necessita di un importante intervento di manutenzione.

La minoranza consiliare ha chiesto quali siano gli intendimenti dell’amministrazione al riguardo. Marco Piccat ha ricordato come questa sia coeva della Tour Eiffel, anzi addirittura precedente al monumento simbolo di Parigi.

È stata infatti realizzata nel 1886 con materiale in ferro assemblato in maniera simile.

“È un luogo importante sia per il mercato che per manifestazioni che oggi, dopo oltre 130 anni, comincia ad avvertire i segni dell’usura del tempo. Oltre ad auspicare un intervento per ridurre le infiltrazioni d’acqua dal tetto vorremmo anche sapere – hanno detto gli esponenti della minoranza – quali sono gli intendimenti dell’amministrazione per questa struttura”.

L’assessore ai Lavori pubblici Francesca Neberti ha risposto che il problema è ben noto alla giunta che sta monitorando costantemente la questione.

“È necessario – ha riferito rispondendo all’interrogazione - provvedere alla sostituzione delle lamiere che costituiscono la copertura, ma trattandosi di un manufatto d’epoca occorre agire con accortezza, d’intesa con la Sovrintendenza. Stiamo valutando da tempo possibili bandi, regionali o statali, che ci consentano di poter disporre di finanziamenti. Infatti, non si tratta soltanto di un rattoppo ma di un intervento che dia sicurezza alla struttura per lungo tempo. Non disponiamo ancora di un preventivo preciso ma possiamo sin d’ora supporre che si tratti di una spesa rilevante”.