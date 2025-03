Eataly chiude il 2024 con ricavi in crescita: 684 milioni di euro e margini in miglioramento

Il 2024 si chiude con un nuovo traguardo per Eataly, che registra un fatturato di 684 milioni di euro, con una crescita del 4,3% rispetto all'anno precedente. Anche l'Ebitda supera i 50 milioni, con un margine del 7,8%, confermando il rafforzamento del marchio e la solidità finanziaria della società nata proprio dalle intuizioni imprenditoriali di Oscar Farinetti, originario di Alba.

In una lettera agli azionisti, Giovanni Tamburi, presidente e amministratore delegato di Tamburi Investment Partners, ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti, sottolineando il ruolo centrale dell’azienda nella promozione della gastronomia italiana nel mondo. "Il 2024 è stato un anno di consolidamento, con un’espansione nei mercati chiave e il lancio di nuovi format, sempre con l’obiettivo di valorizzare il Made in Italy", ha affermato.

L’evoluzione della società è parte di un processo avviato due anni fa, con il gruppo Investindustrial, guidato dalla famiglia Bonomi, che ha acquisito la quota di maggioranza con il 52% delle azioni. Il restante 48% è suddiviso tra Eatinvest (famiglia Farinetti), la famiglia Baffigo-Miroglio e Tamburi Investment Partners. L’investimento di 200 milioni di euro ha permesso di ridurre l’indebitamento finanziario e di garantire maggiore flessibilità economica per sostenere il piano di espansione globale.