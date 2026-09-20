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Vottignasco, scattate le ricerche ieri sera per un bimbo di dieci anni:ritrovato in un campo
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Cronaca | 20 settembre 2026, 09:37

Vottignasco, scattate le ricerche ieri sera per un bimbo di dieci anni:ritrovato in un campo

Era uscito in bicicletta e, dopo essere stato cercato per circa un'ora, è stato individuato in stato confusionale. Trasportato in ospedale per accertamenti

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Rientrato allarme nel giro di un'ora ieri sera, sabato 19 settembre, a Vottignasco per un bambino di dieci anni che si era allontanato in bicicletta e non aveva fatto rientro a casa.

L'allarme è scattato intorno alle 20.30, quando del bambino non si avevano più notizie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della squadra di Saluzzo, insieme alla Polizia Locale e ai Carabinieri, per avviare le ricerche.

Il bambino è stato individuato poco dopo, intorno alle 21.20, in un campo, non distante dalla bicicletta. Era al buio e si trovava in stato confusionale e disorientato.

Una volta raggiunto dai soccorritori, è stato affidato al personale sanitario dell'ambulanza e trasportato in ospedale per accertamenti.

Secondo quanto riferito, nel pomeriggio il bambino si trovava con il padre e avrebbe dovuto fare rientro successivamente. Storia a lieto fine con il suo rapido ritrovamento.

Redazione

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