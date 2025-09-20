Nada Cella, verso il rush finale al processo: tocca all'esame dei teste della difesa

Sei testimoni per una difesa, quella di Anna Lucia Cecere, ex insegnante cuneese unica imputata per omicidio aggravato dai futili motivi, nel processo che è ripartito ieri sul delitto di Nada Cella, la segretaria 24enne del commercialista Marco Soracco, uccisa il 6 maggio 1996 a Chiavari nello studio di via Marsala del professionista per il quale lavorava. Un mistero lungo quasi trent'anni, un processo partito a febbraio che si avvia alle battute finali.

Ieri è iniziato in aula l'esame dei testimoni dell'accusa: sei in tutto quelli ascoltati, partendo da un'amica di Nada, passando per uno dei primi soccorritori di una pubblica assistenza intervenuti sulla scena, e poi due produttori di bottoni per fare un ulteriore raffronto tra la prova considerata 'regina', il bottone trovato sotto il corpo esanime di Nada, e quelli rinvenuti in casa di Cecere negli unici cinque giorni in cui la donna fu indagata e perquisita.

Se il processo è indiziario e manca la cosiddetta 'pistola fumante' o prova chiave, la tesi dell'accusa è certa: Cecere avrebbe ucciso perché invidiosa o gelosa della posizione della ragazza, forse avrebbe agito in un eccesso di rabbia. Un delitto d'impeto, come ha ricostruito anche la polizia scientifica nelle nuove indagini aperte nel 2021, nato da un diverbio: la donna, che avrebbe avuto una frequentazione con Marco Soracco, non riusciva più a mettersi in contatto con lui. Che avrebbe dato disposizioni proprio alla segretaria di non passare più le telefonate.

Ieri in aula è stato ascoltato Andrea Grillo, milite all'epoca di una pubblica assistenza di Chiavari e tra i primi ad entrare nello studio per i soccorsi. Grillo conosceva Nada, una sua circa coetanea. E ha raccontato dei soccorsi, gli stessi che intaccarono inevitabilmente la scena per salvare la 24enne, morta poi in ospedale. Ricordando di non aver visto macchie di sangue nell'ingresso al suo arrivo, forse già ripulito dalla madre di Soracco che venne trovata dalla polizia stracci alla mano mentre ripuliva il pianerottolo, cancellando tracce forse utili per le indagini. Dai ricordi del soccorritore anche Soracco, che li aspettava sulla porta, non aveva i vestiti intaccati di tracce ematiche, anzi precisò di non aver toccato la ragazza.

Sempre ieri è stata ascoltata anche un'amica di Nada, che ha raccontato quel che ricorda delle confidenze fatte dalla vittima in riferimento al rapporto con il datore di lavoro. Che avrebbe avuto un comportamento a tratti strano, ma non sembrava interessato alla segretaria.

In aula si è parlato anche della pinzatrice che la praticante, nei giorni dopo il delitto avrebbe detto mancare all'appello in studio, secondo uno dei membri del pool di indagini poi rinvenuta, ritrovamento che non venne però verbalizzato Quanto all'arma la polizia scientifica nelle nuove indagini avrebbe ravvisato possibili compatibilità con un fermacarte in onice parte di un set di arredo da scrivania. Sequestrato, restituito, e poi sparito.

Le udienze sono riprese ieri per concentrarsi sui teste della difesa, ma l'esame in aula durerà almeno per un altro paio di giornate. Verso il rush finale, poi mancheranno solo la requisitoria e l'intervento delle parti civili e la sentenza forse entro ottobre.