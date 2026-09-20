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Cronaca | 20 settembre 2026, 10:12

San Biagio di Centallo, spento in serata l’incendio sul tetto di via Boerino

Le operazioni dei vigili del fuoco si sono concluse intorno alle 22.30 dopo oltre sette ore di intervento sulla copertura dell’abitazione

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Si è concluso a serata inoltrata, intorno alle 22.30 di ieri, l'intervento dei vigili del fuoco per l'incendio che nel pomeriggio aveva interessato il tetto di un'abitazione di due piani in via Boerino, a San Biagio di Centallo.

Le fiamme avevano coinvolto il materiale isolante della copertura e le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza erano iniziate intorno alle 15.20.

Per diverse ore hanno lavorato sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Cuneo, con autoscala e autobotti, insieme ai volontari di Fossano. Successivamente sono intervenuti anche altri mezzi da Cuneo e Bra.

L'intervento si è quindi protratto per oltre sette ore, fino alla conclusione delle operazioni nella tarda serata.

Redazione

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