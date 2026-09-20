San Biagio di Centallo, spento in serata l’incendio sul tetto di via Boerino

Si è concluso a serata inoltrata, intorno alle 22.30 di ieri, l'intervento dei vigili del fuoco per l'incendio che nel pomeriggio aveva interessato il tetto di un'abitazione di due piani in via Boerino, a San Biagio di Centallo.

Le fiamme avevano coinvolto il materiale isolante della copertura e le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza erano iniziate intorno alle 15.20.

Per diverse ore hanno lavorato sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Cuneo, con autoscala e autobotti, insieme ai volontari di Fossano. Successivamente sono intervenuti anche altri mezzi da Cuneo e Bra.

L'intervento si è quindi protratto per oltre sette ore, fino alla conclusione delle operazioni nella tarda serata.