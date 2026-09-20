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Acceglio, si perdono durante l'escursione a Chiappera e lanciano l'allarme prima che si spengano i telefoni
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Cronaca | 20 settembre 2026, 08:31

Acceglio, si perdono durante l'escursione a Chiappera e lanciano l'allarme prima che si spengano i telefoni

Coppia torinese recuperata nella notte dai vigili del fuoco dopo essersi smarrita lungo un sentiero. Erano affaticati e spaventati, ma in buone condizioni

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Hanno chiesto aiuto prima che i cellulari si spegnessero, permettendo così ai soccorritori di individuare la loro posizione. È terminata nella notte una disavventura per una coppia di torinesi, una donna di 45 anni e un uomo di 55, che si era persa durante un'escursione ad anello nella zona di Chiappera, ad Acceglio.

I due, dopo aver affrontato parte dell'itinerario, si sono ritrovati senza batteria ai telefoni e, anche a causa della stanchezza, hanno perso l'orientamento. Rimasti sul sentiero, hanno deciso di fermarsi e attendere i soccorsi, lanciando l'allarme prima che i cellulari si spegnessero completamente.

Sono quindi state attivate le ricerche, con il coinvolgimento del Soccorso alpino, del Soccorso alpino della Guardia di finanza e dei Carabinieri, ai quali risultava associata l'auto della coppia. I primi tentativi del Soccorso alpino non avevano però permesso di individuare i due escursionisti.

A quel punto sono entrati in azione i vigili del fuoco di Cuneo, supportati dai volontari dei vigili del fuoco di Busca. Le squadre sono partite intorno alle 21 di sabato 19 settembre e, grazie alle coordinate della posizione fornite dalla coppia, sono riuscite a raggiungere la zona indicata.

I due sono stati trovati affaticati e spaventati, ma sono stati raggiunti e accompagnati in sicurezza verso il paese e successivamente fino alla loro auto.

Le squadre dei vigili del fuoco hanno fatto rientro intorno alle 2.50 di domenica 20 settembre, al termine dell'intervento.

Redazione

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