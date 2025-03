Rassegna 8 Marzo tutto l'anno, "Una passeggiata virtuale tra musica e letteratura" giovedì 27 marzo

Nell'ambito della rassegna 8 Marzo tutto l'anno il 27 marzo alle ore 21:00 il Comitato Quartiere San Paolo propone lo spettacolo "Una passeggiata virtuale tra musica e letteratura" presso il Salone parrocchiale San Paolo (sotto la Chiesa), via Beppe Fenoglio.



'Parole e musica insieme, con il trio Flarpinos, ascoltando le voci delle donne del quartiere San Paolo di ieri e di oggi''.

Verranno letti passi tratti dalle opere letterarie o dalle testimonianze scritte delle donne a cui sono intitolate le vie del quartiere San Paolo. Le letture saranno intervallate o accompagnate da brani musicali, eseguiti dal trio Flarpinos, in sintonia con i passi proposti.



Per info e prenotazioni: quartieresanpaolocuneo@gmail.com.