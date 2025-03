Nuovo medico di base a Monastero di Vasco: prende servizio la dottoressa Federica Ponzo

Nuovo medico di base a Monastero di Vasco. Il dottor Giorgio Formaggini verrà sostituito dalla dottoressa Federica Ponzo.

"Esprimiamo profonda stima e gratitudine al dott. Formaggini, per la professionalità ed enorme umanità profusi in tutti questi anni di servizio quale medico di base- commentano dall'amministrazione comunale -. Allo stesso tempo, vogliamo fare un grosso augurio alla dottoressa Ponzo, per la sua nuova esperienza monasterese quale medico di medicina generale sul nostro territorio".

Tutti coloro che fossero interessati alla scelta del medico, possono accedere al sito www.salutepiemonte.it - il mio medico, oppure recandosi presso gli Sportelli multifunzionali dell'Azienda sanitaria.