Grande concerto ad Alba: il ritorno del gemellaggio musicale con Böblingen

La città di Alba si prepara ad accogliere un evento musicale straordinario: il Grande Concerto che celebra il ritorno del gemellaggio con Böblingen.

L'appuntamento è fissato per sabato 22 marzo 2025 alle ore 21 presso la suggestiva Chiesa di San Giuseppe.

Un Gemellaggio all'Insegna della Musica

L'evento rappresenta un momento di incontro tra due realtà corali di grande spessore:

● Coro COE di Böblingen, diretto dal maestro Clemens König

● Coro Forever Young di Roddi, sotto la guida del maestro Paolo Biglino

Questa serata musicale promette di regalare emozioni uniche, con una finale a cori riuniti che suggellerà l'amicizia e la collaborazione tra le due città. Un Evento da Non Perdere Il concerto, organizzato dalla Famija Albèisa in collaborazione con il Centro Culturale San Giuseppe e le istituzioni locali, rappresenta un'importante occasione per celebrare la cultura e l'arte attraverso il linguaggio universale della musica. Non perdere l'opportunità di assistere a questa serata speciale, che unisce tradizione, talento e amicizia internazionale.

📌 Dove: Chiesa di San Giuseppe, Alba

Quando: Sabato 22 marzo 2025 – ore 21

Segui il nostro giornale online per rimanere aggiornato su tutti gli eventi culturali di Alba e dintorni!