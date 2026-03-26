Saluzzo, una settimana di appuntamenti nei musei e nei luoghi della cultura

La prossima settimana i Musei e i Luoghi della Cultura della città propongono un calendario fitto di appuntamenti, mentre la Castiglia si prepara al nuovo orario di visita che entrerà in vigore dal 7 aprile, dopo la chiusura della mostra fotografica “Ferdinando Scianna. La moda, la vita”.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 2 aprile alle ore 16 alla Biblioteca Civica Lidia Beccaria Rolfi, dove andrà in scena “Caccia alle uova… tra i libri!”. La biblioteca si trasformerà in un luogo pieno di sorprese, con uova colorate nascoste tra gli scaffali da cercare in una divertente attività pensata per bambini e bambine dai 2 ai 5 anni, suddivisi in due gruppi.

Per partecipare è necessaria la prenotazione scrivendo a biblioteca.saluzzo@itur.it oppure contattando il numero 0175 211452. L’iniziativa conferma l’attenzione dei musei cittadini verso le famiglie e verso un’offerta culturale capace di avvicinare anche i più piccoli alla lettura e alla scoperta degli spazi pubblici.​

Restano intanto gli ultimi giorni per visitare alla Castiglia di Saluzzo la mostra “Ferdinando Scianna. La moda, la vita”, prorogata fino a lunedì 6 aprile. L’esposizione, dedicata a uno dei grandi protagonisti della fotografia del Novecento, racconta con oltre novanta immagini il rapporto tra moda, fotografia e narrazione, con un percorso che mette al centro il linguaggio umano e antiretorico dell’autore siciliano.

Gli orari di apertura della mostra restano invariati fino alla chiusura: venerdì dalle 15 alle 19, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19. Sono inoltre previste visite guidate curate da Itur tutte le domeniche e nei giorni festivi alle 15 e alle 16.30, con prenotazione all’indirizzo musa@itur.it o al numero 329 3940334, anche via WhatsApp.

Dal 7 aprile entrerà in vigore il nuovo orario dei Musei Civici di Saluzzo, valido fino al 30 ottobre 2026. La Castiglia, con il Museo della Memoria Carceraria, il Museo della Civiltà Cavalleresca e la Collezione Permanente della Fondazione Garuzzo, sarà visitabile lunedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, mentre domenica e festivi resterà aperta dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19.​

Anche gli altri spazi culturali seguiranno nuovi orari: Casa Cavassa sarà aperta da martedì a sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, oltre a domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19; l’Antico Palazzo Comunale con la Pinacoteca Matteo Olivero e la Torre Civica aprirà sabato, domenica e festivi; la Casa Museo di Silvio Pellico accoglierà i visitatori la domenica e nei giorni festivi nel pomeriggio.​

Itur, in collaborazione con il Comune di Saluzzo, conferma inoltre per il terzo anno consecutivo la campagna di promozione turistica “Esplora Saluzzo”, con cinque pacchetti pensati per diverse esigenze e costruiti attorno alla mostra di Scianna e alle altre esperienze culturali, naturalistiche e turistiche del territorio