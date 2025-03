tabUi EVOLVE 2025: innovazione e turismo per la seconda edizione dell'evento all'aeroporto di Levaldigi

L’evento tabUi EVOLVE 2025 ha segnato un nuovo traguardo, confermandosi come un appuntamento imperdibile per il mondo del turismo e dell’innovazione. La seconda edizione, che si è svolta in un’ambientazione unica – un hangar direttamente sulla pista dell’aeroporto di Cuneo-Levaldigi – ha offerto ai partecipanti un’esperienza immersiva senza precedenti.

Gli ospiti hanno vissuto il tema della partenza in ogni dettaglio: dall’accoglienza al gate, al check-in, al passaggio ai controlli di sicurezza, fino al trasporto in bus nell’hangar. Ad attenderli, un allestimento spettacolare con un vero aeroplano parcheggiato accanto alle sedute del pubblico, creando un’atmosfera perfettamente in linea con il tema dell’evento: “Learn to Fly”.

Speaker di livello internazionale e un format innovativo

Sul palco si sono alternati alcuni tra i più grandi brand del turismo internazionale, tra cui:

• Airbnb

• The Fork (TripAdvisor)

• Ryanair

• Lonely Planet

• ArenaWays

• Chris Bangle (Big Bench)

• Giuliana Cirio (Direttore Generale Confindustria Cuneo)

• Smallfly

Un elemento distintivo dell’evento è stato il format in stile TED, senza presentatori, con un flusso dinamico di interventi: ogni speaker aveva un tempo limitato e nessuna slide di supporto, lasciando spazio esclusivamente al contenuto e all’impatto del proprio speech.

I temi: turismo, sostenibilità e il futuro di tabUi

I talk hanno toccato argomenti di grande attualità, tra cui:

• Turismo e accessibilità

• Overtourism e gestione intelligente dei flussi turistici

• Sostenibilità e innovazione digitale

Protagonista della serata, oltre agli speaker, è stato Giorgio Proglio, founder di tabUi APP e ideatore di tabUi EVOLVE. Durante il suo intervento, ha annunciato un’importante novità per la piattaforma: nel 2025 tabUi espanderà la propria mappatura all’Europa, partendo dalla Francia, con l’obiettivo di coinvolgere sempre più turisti e comunità locali.

Proprio la community è stata al centro dell’evento, come sottolineato più volte da Proglio: “I turisti sono cittadini e i cittadini sono turisti. Con tabUi vogliamo trasformare la community in una vera e propria comunità, dove le persone sono il cuore del turismo”.

Un evento esclusivo che cresce in autorevolezza

L’evento ha registrato oltre 1500 richieste di partecipazione, ma solo 200 selezionati ospiti hanno potuto vivere questa esperienza unica. Questo dato conferma il crescente valore e l’autorevolezza che tabUi EVOLVE sta acquisendo nel settore turistico, sia a livello nazionale che internazionale.

Ideato da Giorgio Proglio, tabUi EVOLVE ha dimostrato ancora una volta il ruolo cruciale della tecnologia nel supportare il turismo e le aziende del settore, coniugando innovazione, sostenibilità e coinvolgimento delle persone.

L’entusiasmo e l’energia di questa edizione pongono le basi per un futuro ancora più ambizioso: il viaggio di tabUi continua, pronto a “spiccare il volo” verso nuovi orizzonti.