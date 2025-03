Viabilità in Granda: sopralluoghi nell’Albese per monitorare le criticità e trovare soluzioni

Sopralluoghi per la viabilità sulle strade dell'Albese

Proseguono i sopralluoghi per verificare le criticità sulla viabilità della provincia di Cuneo, da parte del vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia, l’assessore regionale ai Trasporti, Infrastrutture ed Opere pubbliche Marco Gabusi ed il vicepresidente della Provincia Massimo Antoniotti che, tra le altre, ha anche la delega alla viabilità.

I sopralluoghi sono stati fatti in tre comuni: Cerreto Langhe, Serravalle Langhe e Diano d’Alba.

“È indispensabile avere costantemente un contatto concreto con il territorio - sottolinea il vicepresidente Graglia -, al fine di rendersi conto delle vere necessità e delle problematiche di ogni comune. Per questo è per noi prioritario incontrare sindaci ed amministratori del luogo che hanno ben chiara la situazione. Sindaci ed amministratori, che ringrazio per il loro lavoro concreto e quotidiano di monitoraggio del loro territorio, vere ed indispensabili sentinelle di comunità”.