Referendum, il Circolo PD di Mondovì: “Una vittoria del No che parla anche alla nostra città”

Dal Circolo del Partito Democratico di Mondovì riceviamo e pubblichiamo:

La netta vittoria del “no” al referendum, rafforzata da una straordinaria partecipazione popolare, ha certamente dato un segnale importante, variamente e ampiamente commentato a livello nazionale.

Nel nostro piccolo, la vittoria del “no” si è confermata anche nel comune di Mondovì, con percentuali di votanti persino superiori alla media nazionale, e nonostante il diverso orientamento generale della provincia.

Senza avventurarci in acrobatiche interpretazioni, e senza attribuire a questo referendum una volontà politica ulteriore a quella che esprime, di questo risultato vogliamo sottolineare due cose.

La prima è la gratificazione del lavoro svolto dagli iscritti al Circolo PD di Mondovì, che si sono fatti promotori delle diverse iniziative tenute in città, insieme al prezioso contributo del Comitato del No.

La seconda è che, anche a Mondovì, c’è una grande maggioranza di persone - tra cui tanti giovani - che si è mobilitata per andare a votare, con un afflusso alle urne maggiore delle ultime elezioni regionali e amministrative.

E questa grande maggioranza di cittadini ha fatto sentire la sua voce in maniera netta e inequivocabile, in aperto contrasto alle posizioni dei loro rappresentanti che di questa riforma si sono fatti promotori: ascoltare questa voce popolare deve essere il punto di partenza per coinvolgere i cittadini di Mondovì nelle sfide che ci attendono