 / Politica

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Politica | 23 marzo 2026, 16:24

Referendum Giustizia, il “no” verso il 55%, il “sì” poco oltre il 45%. Provincia di Cuneo in controtendenza

A un terzo delle schede scrutinate, lo stacco sembra farsi più marcato ed è, al momento, nell’ordine di quasi il 10%

Referendum Giustizia, il “no” verso il 55%, il “sì” poco oltre il 45%. Provincia di Cuneo in controtendenza

Dopo gli exit poll, i primi dati reali ampliano il vantaggio del no.

Lo stacco, ad un terzo delle schede scrutinate, sfiora il 10% a vantaggio di chi si è pronunciato contro le modifiche costituzionali.

Il si non supera il 45%, mentre il no si attesta oltre il 54%

Un risultato che – sulla scorta di quello che era il sentore – sembra andare in senso contrario.

I sì prevalgono in alcune regioni governate dal centrodestra, specie nel Nord Est, ma non in tutte è così.

In Piemonte, ad esempio, pur con una maggioranza di centrodestra a traino Forza Italia, lo stacco è al momento sostanzialmente in sintonia con il trend nazionale.     

In controtendenza la provincia di Cuneo, dove a 501 sezioni scrutinate su 685, il sì è avanti col 54,34% dei voti contro il 45,66%.

GpT

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium