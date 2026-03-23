Referendum Giustizia, il “no” verso il 55%, il “sì” poco oltre il 45%. Provincia di Cuneo in controtendenza

Dopo gli exit poll, i primi dati reali ampliano il vantaggio del no.
Lo stacco, ad un terzo delle schede scrutinate, sfiora il 10% a vantaggio di chi si è pronunciato contro le modifiche costituzionali.
Il si non supera il 45%, mentre il no si attesta oltre il 54%
Un risultato che – sulla scorta di quello che era il sentore – sembra andare in senso contrario.
I sì prevalgono in alcune regioni governate dal centrodestra, specie nel Nord Est, ma non in tutte è così.
In Piemonte, ad esempio, pur con una maggioranza di centrodestra a traino Forza Italia, lo stacco è al momento sostanzialmente in sintonia con il trend nazionale.
In controtendenza la provincia di Cuneo, dove a 501 sezioni scrutinate su 685, il sì è avanti col 54,34% dei voti contro il 45,66%.