Gli studenti dei corsi serali dell'istituto"Piera Cillario Ferrero" di Alba a Valencia

Quindici studenti dei corsi serali dell'istituto "Piera Cillario Ferrero" di Alba hanno recentemente preso parte a un'esperienza formativa internazionale di straordinaria rilevanza. L'istituto ha ottenuto un cospicuo finanziamento dal Programma Operativo Nazionale (PON) "Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, che ha consentito ai discenti delle classi 3^R, 3^S, 5^R e 5^S di intraprendere un Percorso per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO) nella vibrante città di Valencia.

La metropoli spagnola, con il suo patrimonio storico e culturale, ha offerto lo scenario ideale per un'immersione formativa a trecentosessanta gradi. Gli studenti hanno avuto l'opportunità di frequentare corsi di potenziamento linguistico e workshop specificamente concepiti per sviluppare competenze essenziali nel mercato del lavoro contemporaneo: dalla comunicazione efficace al team building, dal pensiero critico alle competenze digitali, fino alla creatività e all'innovazione.



"Le esperienze internazionali rappresentano un valore aggiunto imprescindibile nel percorso formativo dei nostri studenti - afferma la professoressa Valentina Rainone, docente di geografia e tutor del progetto -. Questo tipo di iniziative contribuisce a formare non solo professionisti competenti, ma anche cittadini consapevoli in un mondo sempre più interconnesso".



L'iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di internazionalizzazione promosso dall'istituto albese. Precede infatti questo progetto la partecipazione di altri trenta studenti dell'indirizzo Arte Bianca di Neive a esperienze analoghe a Parigi e Cork, avvenute all'inizio di febbraio.



Durante il soggiorno, i partecipanti hanno potuto immergersi nella ricca cultura spagnola, partecipando alle celebrazioni di Las Fallas - festa tradizionale dichiarata Patrimonio Immateriale dell'Umanità dall'UNESCO - e assaporando specialità gastronomiche locali come l'autentica paella valenciana. Questa full immersion culturale ha permesso loro di acquisire una prospettiva globale e una maggiore comprensione delle dinamiche internazionali.



"Abbiamo osservato nei nostri studenti un sensibile incremento non solo delle competenze linguistiche, ma anche della sicurezza personale e della capacità di adattamento", sottolinea la professoressa Tiziana Sanfratello, docente di inglese e accompagnatrice del gruppo insieme ad Adele Romano, membro del personale amministrativo dell'istituto.



Gli effetti positivi del progetto si sono manifestati anche sul piano relazionale. La condivisione di questa esperienza ha infatti contribuito a consolidare i rapporti interpersonali tra i partecipanti, promuovendo il lavoro di squadra e rafforzando il senso di appartenenza alla comunità scolastica. Competenze trasversali, queste, di inestimabile valore nell'attuale panorama professionale.



Al termine di questa significativa esperienza formativa, l'IISS "Piera Cillario Ferrero" riafferma il proprio impegno nel garantire pari opportunità a tutti i propri studenti, inclusi quelli dei corsi serali, tradizionalmente considerati marginali rispetto ai percorsi diurni. L'istituto si distingue così per la sua visione inclusiva e lungimirante, volta a formare professionisti qualificati e cittadini del mondo.

Per gli studenti coinvolti, l'esperienza di Valencia costituisce non solo un arricchimento del curriculum vitae, ma un autentico punto di svolta nel proprio percorso personale e professionale: la dimostrazione tangibile che l'istruzione di qualità non conosce barriere, né geografiche né temporali.