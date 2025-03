Volley A2M play-off, Cuneo Aversa 3-0. Battocchio su Pinali: "Si diverte, giochiamo bene insieme" [VIDEO]

Far dire a Matteo Battocchio che la partita della sua squadra è stata al limite della perfezione è quasi impossibile, ma al termine di Cuneo-Aversa gli si leggeva negli occhi l'enorme soddisfazione raggiunta per essere riuscito a portare a casa un risultato così importante. È solo un gradino, certo, ma ad impressionare maggiormente è la consapevolezza nei propri mezzi vista daii ragazzi di Cuneo: sempre pronti a cercare di difendere ogni palla, anche la più impossibile. E poi pazienti su quelle murate dagli avversari, difese anche due o tre volte e poi messe a terra. Una squadra da play-off.

Il pubblico di Cuneo, quello dal palato più fino perché magari già abituato a queste situazioni, ma anche le nuove generazioni di tifosi che si stanno avvicinando alla squadra ha gradito. Quasi duemila persone si sono date appuntamento sugli spalti del palasport di San Rocco, e trascinate dalla curva dei Blu Brothers in alcuni momenti sono diventate davvero l'arma in più: "Non è facile e non né giusto controllare le emozioni - racconta il coach a fine gara -, ma quanta spinta ci ha dato oggi il pubblico di Cuneo! Quando siamo andati in difficoltà ci hanno aiutato tanto".

Poi l'analisi circa la forma dei suoi uomini: "In questa stagione abbiamo conosciuto Caronte, ci ha portati da una riva all'altra. Traversie che ci hanno temprato. In questo momento i ragazzi giocano sciolti, con determinazione. Sono attenti, riescono a leggere le situazioni ed è molto bello vederli giocare: è questa la cosa che mi rende più orgoglioso di loro".

Sulla serie contro Aversa la pensa esattamente come Giulio Pinali: "Non abbiamo fatto nulla. Anche oggi, nonostante il risultato, hanno saputo metterci in difficoltà per lunghi tratti, soprattutto quando hanno ricevuto bene. La loro battuta non è entrata e questo secondo me cambierà in gara-2. Per vincere domenica a casa loro servirà fare ancora qualcosa in più".

Cuneo ha finalmente un'arma in più, il suo opposto. E le cose cambiano tanto con un Pinali così. "Giulio si diverte e giochiamo bene insieme - chiude Battocchio -. È una sicurezza per me poter contare il fatto di avere una squadra al completo. Sono molto contento per il Giulio 'uomo', era in credito con la fortuna. Qui a Cuneo si sta trovando bene, se riusciamo a fargli ritrovare il piacere di giocare, al di là della pallavolo in quanto sport sarà una bellissima vittoria per lui e per tutti noi"

LA VIDEO INTERVISTA A MATTEO BATTOCCHIO QUI SOTTO: