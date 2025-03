A Garessio torna il contest "Cheers Music Festival"

Il Cheers Music and Beer Festival torna con una nuova edizione che promette di animare Garessio l'8 e 9 agosto 2025, in un evento che si conferma ormai un punto di riferimento per gli amanti della musica dal vivo e della birra di qualità.

Non solo birra, quindi, ma un connubio perfetto di suono e gusto che ha saputo trasformare una semplice festa nata dall’idea di quattro amici in un evento che sta crescendo anno dopo anno. Questa edizione, infatti, si arricchisce ulteriormente con la presenza di artisti di fama nazionale, oltre ad artigiani e artisti locali, dando vita a un’atmosfera vibrante e coinvolgente. Le sorprese sono ancora tante e, passo dopo passo, verranno svelate sui canali social, quindi seguiteli per non perdervi nessun aggiornamento!

I Requisiti per Partecipare al Contest Musicale

Il cuore pulsante del Cheers Music Festival è il contest musicale. L’idea dei giovani organizzatori è quella di offrire un palco a tutti coloro che non vedono l’ora di mettersi alla prova e farsi conoscere. Le band devono avere un repertorio di cover, con la possibilità di inserire un massimo di un brano inedito. Inoltre, è richiesto che ogni gruppo sia disponibile a esibirsi durante entrambe le serate del festival, venerdì e sabato. Infine ogni band dovrà avere a disposizione un potenziale spettacolo di almeno un'ora.

Per iscriversi, le band dovranno inviare una mail a cheersgaressio@gmail.com allegando la scheda tecnica della band (numero dei membri e strumenti utilizzati), uno o due brani in formato video o MP3 e una scaletta da gara della durata di circa 15-20 minuti. Nel caso di un numero elevato di partecipanti, verrà effettuata una selezione preliminare tramite i social e soltanto i gruppi più amati si sfideranno sul palco. Le iscrizioni sono già aperte e un discreto numero di gruppi ha già confermato la propria partecipazione, inclusi i F-Hives, vincitori indiscussi della scorsa edizione.

Cosa Offre il Cheers Music Festival

Il Cheers Music Festival 2025 offre alle band partecipanti vantaggi esclusivi. Le performance si terranno su un palco attrezzato con un servizio tecnico di alta qualità, in grado di soddisfare ogni esigenza musicale. I batteristi troveranno a disposizione un set completo di batteria, mentre per bassisti e chitarristi saranno messi a disposizione amplificatori di alta qualità.

Inoltre, i partecipanti avranno accesso a un'area tende riservata dotata di ogni servizio, dove potranno godere di una sistemazione confortevole per i due giorni di festival. Per chi arriva da lontano, è previsto un rimborso chilometrico. L'obiettivo è creare un'esperienza di festival indimenticabile, in un'atmosfera di condivisione e passione per la musica, dando l’opportunità anche a chi viene da lontano di riuscire a partecipare.

La Premiazione della Band Vincitrice

Il momento culminante del festival sarà la premiazione della band vincitrice, che avrà l’opportunità di ricevere fantastici premi e di salire sul palco per un’esibizione completa, davanti al pubblico di Cheers. La band vincitrice sarà annunciata all’inizio della serata di sabato, creando un’atmosfera di suspense che arricchirà l’esperienza. Il pubblico avrà un ruolo fondamentale nella scelta del vincitore, grazie a una votazione scritta che, insieme al giudizio tecnico di una giuria di esperti, decreterà il vincitore. Quindi, portate i vostri amici e fate sentire il vostro sostegno!

Come si Svolgerà il Contest

Il contest musicale si sviluppa su due serate piene di energia e musica dal vivo. Venerdì, le band avranno il loro soundcheck e si esibiranno per una performance che dovrà rispettare i tempi tecnici di 15-20 minuti, con al massimo un brano inedito. Le band si sfideranno ad armi pari, cercando di conquistare il pubblico con la loro grinta e talento. Alla fine della serata, ci sarà una votazione scritta da parte del pubblico e della giuria per decretare i vincitori della giornata e stabilire chi accederà alla serata finale di sabato.

Sabato, l’atmosfera sarà ancora più elettrica, con l'annuncio della classifica finale, la premiazione delle prime tre band e la consegna dei premi. La band vincitrice avrà anche la possibilità di tornare ad esibirsi, questa volta con uno spettacolo completo.

Un’edizione imperdibile

Con l’aggiunta di artisti di fama nazionale, artigiani e una varietà di generi musicali, l’edizione 2025 del Cheers Music Festival si preannuncia come uno degli eventi più emozionanti dell'estate. Non si tratta solo di musica, ma di un incontro di culture e talenti, dove ogni angolo del festival sarà animato da performance, suoni, colori e sapori unici. Sarà l’occasione perfetta per band emergenti o che desiderano farsi conoscere, ma anche per il pubblico che potrà vivere una festa fatta di musica dal vivo, birra e street food.

Non perdere l'opportunità di essere parte di questa edizione straordinaria. Se sei una band e vuoi metterti in gioco, prepara la tua miglior performance e invia la tua iscrizione. Lo staff di Cheers ti aspetta l’8 e il 9 agosto 2025 per un’esperienza che, potete starne certi, non deluderà le vostre aspettative.