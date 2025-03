Terremoto in Consiglio Comunale a Magliano Alpi, ex consiglieri e i cittadini chiedono un confronto pubblico

Un incontro pubblico con l’amministrazione comunale è questo quanto chiesto dagli ex consiglieri e alcuni residenti del Comune di Magliano Alpi, dopo le ultime novità e variazioni che ci sono state all’interno della giunta e del consiglio.

“Come molte persone del paese e delle quali ci facciamo portavoce - scrivono gli ex consiglieri -, siamo sorpresi e disorientati dalle vicende avvenute in queste settimane in ambito dell’amministrazione comunale. Riteniamo insufficienti le poche notizie apprese fin d’ora dai giornali locali e crediamo sia doveroso da parte dell'amministrazione informare direttamente gli abitanti sulle “divergenze che sono venute a crearsi all’interno della giunta e del gruppo, soprattutto in merito alla trasparenza e alla comunicazione" - indicate dal nuovo gruppo consiliare.

Per questo chiediamo un incontro pubblico con l’amministrazione o la convocazione di un consiglio comunale aperto, anche per evitare supposizioni e commenti che potrebbero non corrispondere alla realtà dei fatti".

A firmarla Anna Zecchino, Francesco Corrado, Paola Ferrero, Piero Ferrua, Monica Zucchi, Eugenio Bianco, Massimo Boglione, Noemi Boglione, Rebecca Boglione, Ornella Chiavassa, Diana Danna, Vilma Danna, Anna Desmero, Carlo Fresia, Eralda Loser e Aldo Rovere.